cargo-partner proširuje direktne LCL usluge između Azije i Europe

Uz redovnih 89 tjednih polazaka u sklopu direktne usluge LCL konsolidacije, čak pet prolaze transsibirskom rutom – cargo-partner je među vodećim pružateljima konsolidiranih prijevoza u pomorskom i željezničkom prometu, a nedavno je proširio svoju ponudu usluga u oba načina prijevoza.

Međunarodni transportni i info-logistički operater cargo-partner već više od tri desetljeća pruža usluge pomorskog transporta. Tvrtka trenutno nudi 89 tjednih veza za direktne LCL prijevoze u pomorskom i željezničkom prometu uz konstatno širenje svog portfelja usluga. Zahvaljujući direktnom prijevozu bez pretovara, cargo-partnerova direktna LCL usluga omogućuje brzo vrijeme prijevoza, uz istovremeno minimalni rizik pretovara.

Pomorski prijevoz: Nova LCL veza od Nhava Sheva do Gdynije

U segmentu konsolidacije pomorskog prijevoza, cargo-partner je proširio svoj asortiman na relaciji Nhava Sheva u Indiji do Gdynije u Poljskoj. Pomorska luka Nhava Sheva, udaljena nešto manje od dva sata od Mumbaija, najveća je luka u zemlji, te je ujedno važno središte za izvoz iz indijskog potkontinenta. S novom LCL uslugom, od Nhava Sheva do Gdynije, cargo-partner može isporučiti robu prema svim Europskim zemljama.

Postojeće usluge pomorskog prijevoza iz Hong Konga, Shenzhena, Xiamena, Shangaia, Ningboa, Qingdaoa i Singapura – koje služe kao središte jugoistočne Azije – uživaju veliku popularnost. Njima se dopunjuju opcije usmjeravanja preko jadranskih luka Koper i Rijeka, kao i sjevernih luka Hamburg i Rotterdam. Osim toga, cargo-partner je zabilježio rastuću potražnju za svojim LCL uslugama iz Qingdaoa, Busana i Tokija, što logistički pružatelj usluga zadovoljava tjednim polascima.

Osim toga, cargo-partner pruža opsežnu pokrivenost na Tajvanu, odakle tvrtka nudi redovite LCL prijevoze za Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Mađarsku, preko Kopra, kao i za Austriju i Češku preko Hamburga. Poljska se povezuje preko Gdynije, a Rumunjska preko Constanţe. Ovisno o zahtjevima svakog kupca, prijevoz se može bukirati po vrsti usluge ECONOMY ili PRIORITY.

Željeznički prijevoz: Nova LCL veza od Tianjina do Varšave

cargo-partner je među pionirima na Transsibirskoj ruti, i već pola desetljeća vrši prijevoz kontejnerima “Putem svile”. Uz postojeće veze preko željeznice između Shangaia i Shenzhena, cargo-partner je nedavno uveo uslugu konsolidacije iz regije Sjeverne Kine do Varšave, uz omogućenu uslugu konsolidacije u Tianjinu, te distribuciju prema bilo kojem dijelu Europe. Željeznički prijevoz od Shangaia do Varšave traje u prosjeku 14-16 dana od terminala do terminala. S ukupnim vremenom prijevoza, uključujući manipulaciju na terminalima cjelokupni prijevoz iznosi do 21 dan. Od Shenzhena do Varšave, željeznički prijevoz traje u prosjeku 19 dana od terminala do terminala, a ukupno vrijeme prijevoza iznosi oko 24 dana. Od ovih glavnih terminala, cargo-partner upravlja tjednim prijevozom s volumenom od otprilike deset 40’ high cube kontejnera za Varšavu.

Prve izravne LCL usluge prije 25 godina

U posljednjih nekoliko godina, potražnja za uslugama pomorskog prijevoza od New Yorka do Bremerhavena raste, a cargo-partner omogućuje prijevoz od luke do luke u trajanju od 12 dana. Zapravo, cargo-partner je ponudio svoju prvu direktnu LCL uslugu bašiz luke New York. Kupac je bio američki veleprodajni lanac za koji je logistički pružatelj usluga organizirao redoviti prijevoz iz New Yorka u Češku i Slovačku. Danas cargo-partner nudi tjedne polaske iz 20 najvažnijih terminala SAD-a preko Bremerhavena do Beča, uz uslugu distribucije prema Srednjoj i Južnoj Europi.

cargo-partner surađuje s klijentima iz različitih industrija, među njima su između ostalog, poznata imena kao što su austrijski proizvođač tiskanih ploča AT&S, mađarski stručnjak za rasvjetu Rabalux ili kineski proizvođač automobilske elektronike Fuerda. S Fuerdom, cargo-partner trenutno surađuje na sedmogodišnjem projektu. cargo-partner organizira redovne prijevoze pomorske konsolidacije iz Ningboa u Kini do Bratislave, Slovačka, te ujedno skladišti robu od Fuerde u logističkom centru cargo-partnera u Bratislavi. Samuel Yu, koordinator za logistiku u Fuerdi, zadovoljan je suradnjom: “U cargo-partneru pronašli smo kompetentnog partnera koji upravlja našim frekventim pomorskin izvozima, pruža sveobuhvatne usluge skladištenja i osigurava sigurnu manipulaciju našim osjetljivim elektroničkim komponentama duž cijelog transportnog lanca. “

