Georg Gavrilović dobio počasno odlikovanje Republike Austrije

Georg (Đuro) Gavrilović stariji primio je počasno odlikovanje za posebne zasluge djelovanja za Republiku Austriju. U ime austrijskog predsjednika Alexandera Van der Bellena odlikovanje mu je uručio austrijski veleposlanik u Republici Hrvatskoj, Andreas Wiedenhoff.

Austria’s President @vanderbellen has awarded the Grand Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria to Georg Gavrilović, our Honorary Consul in Rijeka since 1993. Today I had the pleasure and the privilege to hand over this well-deserved decoration to the awardee pic.twitter.com/wocpULd4pj

— Andreas Wiedenhoff (@AndreasWiede) April 4, 2019