Hi!Tech: Umjetne neuronske mreže mjere stupanj onečišćenja zraka u velegradovima

Gradovi se oduvijek smatraju motorima industrijskog rasta i stanovnicima omogućuju zaposlenje i blagostanje. Do 2050., navodi se u članku Prognoza zraka objavljenom u Hi!Techu, Siemensovu online časopisu, sedamdeset posto stanovništva u svijetu živjet će u gradovima, odnosno gotovo onoliko ljudi koliko danas živi na Zemlji.

Prema analizi Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) iz svibnja 2015., gotovo devedeset posto stanovnika u gradovima u svijetu udiše zrak čije je opterećenje štetnim tvarima znatno iznad preporučenih graničnih vrijednosti. A to ima posljedice. Prema WHO-ovim podacima, svake godine sedam milijuna ljudi umre od posljedica onečišćenja zraka, stoga se svaki osmi smrtni slučaj u svijetu povezuje s onečišćenim zrakom. Ipak, ta je organizacija optimistična – smatra da gradovi mogu znatno poboljšati kvalitetu svojega zraka modernim i učinkovitim rješenjima za pametnu infrastrukturu ili jednostavnim, kratkoročno provedivim mjerama poput regulacije prometa ili isplativim ponudama za pješake i bicikliste, i to, u idealnom slučaju, na mjestima na kojima je onečišćenje zraka najveće. Preduvjet je poznavanje vremenskog i lokalnog razvoja opterećenja štetnim tvarima. Siemensova prognostička programska podrška gradovima nudi odskočnu dasku za učinkovitu, održivu i pametnu budućnost u kojoj građanima uz prilike za razvoj, zaposlenje i blagostanje nude svjež zrak za udisanje.