HR breakfast 2018 – vođenje primjerom, preuzimanje odgovornosti i zajedništvo su najbolje prakse  

U Kongresnom centru FORUM, u Zagrebu, 9. studenog održan je drugi HR breakfast u organizaciji Mirakul Edukacijskog centra. Na događaju se okupilo 120 vodećih HR managera i stručnjaka iz cijele Hrvatske, a sve pod pokroviteljstvom tvrtke TalentLyft.

U uvodnom predavanju su Damir Kovačević i Sandra Ćupurdija iz Instituta za upravljanje apsentizmom nizom primjera ukazali na utjecaj izostanaka na poslovanje. Ujedno su istaknuli kako je povećana stopa apsentizma u snažnoj korelaciji s fluktuacijom zaposlenika. Posebnu pažnju je plijenio fenomen „prividne prisutnosti“ zaposlenika jer poslodavac isplati 35% plaća za rad koji se nikada ne obavi.

Tema drugog predavanja bila je Health & Workplace nutrition – prehrana, stres i produktivnost, a doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender je ukazala na ulogu poslodavca u poticanju zdravijih prehrambenih izbora zaposlenika. Upravo Nutri – ergonomija izučava povezanost zaposlenika s radnim mjestom i produktivnošću u odnosu na njegov nutritivni status.

>>>Mirakul edukacije: Dostignite razinu izvrsnosti dobivanjem Project Management Professional certifikata

– Optimalna hidracija osigurava bolje radne izvedbe, s druge strane više od 5 kava dnevno poništava sve pozitivne učinke konzumacije kave i uzrokuje neželjene nuspojave – rekla je Vranešić Bender. Povela se i zanimljiva diskusija o sve prisutnijem trendu „Intermittent fasting“, odnosno, povremenom postu.

Panel diskusiju „Encouraging Workplace Positivity – pozitivnost vs produktivnost – best HR practices“ moderirala je Iva Belé. Mirta Pađen Lee, direktorica odjela za ljudske resurse u IKEA-i, opisala je praksu „Inperdependent leadership-a“.

– Ta praksa uključuje vođenje vlastitim primjerom, zajedništvo i poticanje preuzimanja odgovornosti, a posebno treba istaknuti ‘Walk the walk’ praksu u kojoj management daje real time povratne informacije zaposlenicima na tjednoj bazi“, kazala je Pađen Lee.

Irena Kokot Križić, HR Business Partner za marketing i prodaju u tvrtki Heineken Hrvatska istaknula je prakse vezane uz sigurnost zaposlenika, praksu otvorenih vrata, oslovljavanja sa ti, ali i važnost „team talka“.

– Stay in motion platforma daje iznimne rezultate, a potiče zaposlenike na fizičku aktivnost, hodanje, trčanje, rolanje, vožnju biciklima, sudjelovanje u sportskim druženjima, čime management pokazuje da razmišlja o zaposlenikovom zdravlju. Jedan dan u tjednu zaposlenici rade od kuće, a nakon 18 sati nema mailova i slanja poruka – rekla je Kokot Križić.

>>>>>>U Karlovcu dodijeljene Zlatne kune, dobitnici Drvona, Infinum i Heineken Hrvatska

Posebnu pažnju je plijenio kartonski predsjednik uprave koji služi kao ploča za pisanje jer šalje snažnu poruku o organizacijskoj kulturi Heinekena.

Luka Babić, voditelj globalnog odjela ljudskih resursa u Infobipu koristi Herzbergovu dvofaktorsku teoriju motivacije u „performance“ procesu. „Indeks motivacije se prati na šetomjesečnoj razini i predstavlja početak komunikacije sa zaposlenim“, rekao je Babić, pa zaključio kako postoji visoka korelacija između rezultata prodajnog perfomansa u kvartalu i individualnih ocjena i motivacije.

– Top performeri su najmotiviraniji dok rezltati indeksa nisu ukazali na jedinstveni faktor fluktuacije – rekao je Babić.

Sanja Jovanović, rukovoditeljica ljudskih potencijala za komercijalne poslove za Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu u tvrtki Coca-Cola HBC je posebno istaknula program detektiranja i ubrzane edukacije talenata i lidera unutar kompanije.

– Svrha programa ‘Fast forward’ je osjećaj pripadnosti, spremnosti i davanje povratne informacije o tome na čemu trebaju raditi kao i individualni pristup kroz mentoring, a program je standardiziran na razini svih hellenic zemalja – zaključila je Jovanović.

>>>Ususret konferenciji ČIPS IT Ana Spasojević otkriva kako Nanobit privlači stručnjake

Irena Bajan Varat, HR Supervisor u tvrtki 3M ističe ‘celebrating succes’ niskobudžetne prakse koje slave velike, ali i male tjedne i mjesečne uspjehe i dodatno povezuje prodaju koja je najvećim dijelom na terenu s timom iz ureda.

– Prodajni rezultati se slave uz večeru na kojoj sudjeluje prodaja, ali i cijela back office supporting funkcija. Wonder day je praksa u kojoj dolazi do rotacije zaposlenika na jedan dan tako prodaja ulazi u ured logistike, back office na teren, a poseban interes je za call-centar. Ideje generiraju svi zaposlenici, a dnevne frustracije se ostavljaju na post it white boardovima u kuhinji – ispričala je Bajan Varat.

Doc. dr. sc. Marinela Dropulić Ružić je vodila panel diskusiju „Managing the Millennials – upravljanje novim generacijama“, a Marin Mlinarić, direktor odjela ljudskih potencijala i organizacijske kulture za Hrvatsku i Sloveniju u Philip Morrisu je istaknuo je globalnu uključivost i različitost kao ključni faktor za postizanje rezultata.

Obzirom na evidentnu transformaciju u duhanskoj industriji ‘svijet bez dima’ ističe praksu „Inclusion“ povezivanje generacija, spolova, iskustva, znanja i sudjelovanje u kreiranju dugoročnih pogleda.

>>>U Norveškoj su milenijalci bogatiji od svojih roditelja, za razliku od ostatka razvijenog svijeta

– U krieranju svoje nove kulture razgovarali smo individualno s 12 000 zaposlenika kako bi u konačnici definirali culture i leadership signature – rekao je Mlinarić.

Tanja Bulbuk Jergović, voditeljica odjela ljudskih resursa u tvrtki Infinum, istaknula je ključni koncept suradnje s millenialsima, a to je razbijanje stereotipa.

– Milenijalci u IT sektoru počinju raditi na prvoj ili drugoj godini studija radišni su i motivirani, a najbolja HR praksa je da nemate praksu i da se sve što radite ne zove proces, praksa, procedura jer tako osiguravate sudjelovanje. Dinamika izmjene praksi nagrađivanja iziskuje podršku brzog i efikasnog managementa koji prati potrebe zaposlenika. Iako u početku dinamika izmjena praksi frustrira jer uloženi trud daje kratkotrajni efekt čovjek se brzo navikne jer fleksibilnost utječe na produktivnost – zaključila je Bulbuk Jergović.

Ana Spasojević, voditeljica Odjela ljudskih resursa u Nanobitu, je simpatično zaključila kako nikako ne može govoriti oni milenijalci jer je i sama pripadnik te generacije i zaključila kako ne traže od kompanija previše nego i manje od onog što nam pripada.

– Temeljni cilj HR i inicijative zaposlenih u gaming industriji je poticanje zaigranosti i visoke angažiranosti. Posebno je istaknula projekt Nonobit Game Jam – Heckaton čiji je cilj razvoj aplikacije po timovima u roku 48 sati, a kojim se potiče intenzivno razmjenjivanje znanja, a koncept ‘no management just mentorship’ iznimno dobro funkcionira u Nanobitu – rekla je Spasojević.

>>>Goran Horvat novi predsjednik Uprave KPMG-a

Smiljana Štrbac, menadžerica za ljudske resurse u revizorskoj tvrtki KPMG, ističe kako KPMG prodaje znanje i da je upravo njegova aplikacija ključ rasta biznisa.

– Obzirom na specifičnosti industrije u procesu regrutiranja na danima karijera koriste dvije igre koje omogućavaju pristupnicima upoznavanje s proizvodima u uslugama koje KPMG nudi – kazala je Štrbac.

Također je istaknula da je razlika između generacija evidentna jer dok je prioritet prije dvadeset godina bio pronaći posao s redovitom plaćom, sada je fokus na dodatnim edukacijama, odnosno globalnom secondmentu unutar KPMG-a i konkretnim pitanjima vezanim uz tip edukacije, a osobito na „Learning and development“ treninzima.

Panel je završila Nathalie Lerotić Pavlik, Leadership Coach, organizacijski psiholog i konzultant za ljudske potencijale sumirajući sve izrečeno i navodeći kako je temelj privlačenja i zadržavanja milenijalaca, inkluzivnost.

– U dijelu osobnih vrijednosti milenijcima je važno imati stabilnu obitelj, djecu i živjeti u mirnom okruženju, a imaju izražen pomak s individualističke na kolaborativnu kulturu. Prilikom prikupljanja povratnih informacija milenijci kontinuirano očekuju povratnu informaciju, ali pokazuju manji interes za njegovim aktivnim traženjem – objasnila je Lerotić Pavlik.

Marin Mlinarić za kraj je dodao kako milenijalci očekuju konkretnu povratnu informaciju potkrijepljenu primjerom i uporni su sve dok je ne dobiju dok su nešto starije generacije zadovoljne i osrednjim odgovorom.

Komentari

Pratite Lider na društvenim mrežama linkedin instagram