King ICT-u 2018. godina donijela rast prihoda od 20 posto

Na završetku jednog poslovnog razdoblja, KING ICT, koji je ove godine obilježio 20 godina poslovanja, broji 480 zaposlenih. Razdoblje je obilježilo širenje poslovanja na međunarodna tržišta poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Velike Britanije, Azerbajdžana, Kuvajta i Katara, rast prihoda u 2018. od 20%, te širenje poslovanja na područja sigurnosti, energetike, građevinarstva i transporta.

>>>KING ICT – Dan otvorenih integracija: U svaki proizvod ugraditi digitalni element

Među najznačajnijima je Projekt dogradnje rezervoarskih prostora za sirovu naftu s pripadajućom sigurnosnom i nadzornom opremom Terminala Omišalj za JANAF. Za HEP Elektru implementirano je SAP IS-U industrijsko rješenje za informatizaciju obračuna, izračuna isplate i naplate računa, kao i pomoć u integraciji Splitske i OTP banke.

Sljedeća godina donijet će daljnje promjene poslovnih modela u mnogim industrijama, naime ICT infrastruktura, platforme i softveri sve se više kupuju po pretplatničkom modelu (XaaS – Anything as a Service), što će dovesti do pada tradicionalnih prihoda, ali i rasta novih.

U skladu s tim, King ICT fokusirat će se na tri cilja: razvoj vlastitih inovativnih ICT proizvoda specifičnih industrijskih rješenja i profesionalnih usluga, zadržavanje postojećih i privlačenje novih talenata u Hrvatskoj i regiji te na internacionalizaciju poslovanja.

Projekti koji su obilježili 2018.

1. Zračna Luka Split – implementacija sustava za sigurnosni pregled prtljage.

2. Sustavi za nadzor i rano otkrivanje požara – projekt HOLISTIC (Holistički model integralne zaštite od šumskih požara).

3. IT sustav Hrvatskih šuma – 235 lokacija diljem Hrvatske, nadzor nove WAN infrastrukture i nadogradnja sustava za zaštitu od cyber prijetnji.

4. Digitalizacija transporta – sustav za prodaju i rezervaciju karata za Hrvatske željeznice, te aplikacija Moj ZET z akupnju pojedinačnih karata i nadopunu sredstava putem mobitela.

>>>Ericsson NT, Securitas Hrvatska i KING ICT nadzirat će državne granice

5. Softver i Business consulting – implementacija SAP ERP za Novu TV i Crodux Derivate za koje je implementiran i SAP Retail. Za tvrtke Medika i Wiener osiguranje napravljena je HRplus podrška za upravljanje ljudskim potencijalima. Istu već koriste Croatia Osiguranje, HPB, Nova TV, JANAF, MSAN Grupacija i brojni drugi.

Razvijena je KING Sentinel platforma koja omogućuje jednostavniji pristup Sentinel satelitskim snimkama Europske svemirske agencije (ESA). Platforma omogućuje pretraživanje i pregledavanje područja od interesa putem satelitskih snimki te pregledavanje promjena u prostoru svakih 5 dana.

Komentari