Na 3. konferenciji FMCG Summit Zagreb o tržištu robe široke potrošnje

Nakon uspješno organiziranog prvog i drugog FMCG Summita, časopis InStore najavljuje treći FMCG Summit u Zagrebu. Konferencija će se održati u utorak, 24. listopada 2017. u Plaza Event Centru (Slavonska avenija 6, Zagreb).

Na FMCG (fast-moving consumer goods) konferenciji bit će pokriven širok spektar tema i izazova s kojima se susreću sudionici tržišta robe široke potrošnje te prijedlozi kako ih riješiti. Očekivaju se i brojni predavače iz zemlje i regije.

– U žaru smo priprema za 3. FMCG Summit u Zagrebu, a s ponosom možemo reći da je to 12. FMCG Summit u regiji u organizaciji časopisa InStore. Kada zbrojimo FMCG konferencije koje su organizirali naši kolege u BiH, Srbiji i Makedoniji u posljednje 3 godine, dolazimo do te lijepe brojke, a naša regionalnost, kao i u svim ostalim projektima, dolazi do izražaja. Za prošlogodišnji, drugi po redu, FMCG Summit u Zagrebu sa zadovoljstvom možemo reći da je bio iznimno uspješan i nadmašio naša, a kako čujemo, i očekivanja sudionika. To nas iznimno raduje! Željeli bismo da FMCG Summit zaista postane tradicionalno mjesto okupljanja FMCG branše, izjavila je Jelena Domović, urednica časopisa InStore.

Uz moderni kut gledišta, govornici konferencije ponudit će i primjere dobre prakse kompanija koje uspješno surađuju sa svojim partnerima, te istraživanja o izazovima trgovaca i proizvođača, a u popodnevnom dijelu dana održat će se i Okrugli stol s posebnim gostima u kojemu mogu sudjelovati svi.

Pridružite se brojnim stručnjacima, proizvođačima i distributerima 24. listopada 2017. u Hypo centru na trećem FMCG Summitu u Zagrebu.

Lista sudionika još nije zaključena, svoje mjesto u publici osigurajte prijavom ovdje.

Program i govornike konferencije pogledajte ovdje, a o novostima vezanim uz ovaj vodeći događaj FMCG industrije svakodnevno se informirajte na službenoj internetskoj stranici.

