Poduzetnici iz cijele Hrvatske okupili se u Vodicama na 23. Nacionalnom savjetovanju

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i ove godine okupilo je sam državni vrh, brojne renomirane stručnjake, predstavnike lokalne i regionalne samouprave te velik broj poduzetnika i gospodarstvenika na 23. Nacionalnom savjetovanju o gospodarstvu i poduzetništvu koje se održava u Vodicama. Ova manifestacija već je godinama izvrsna prigoda svima njima za razmjenu iskustava i dobrih praksi, raspravu o aktualnim gospodarskim izazovima, ali i za isticanje prilika i mogućnosti unaprjeđenja konkurentnosti Hrvatske kroz jačanje investicija i poticanje inovacija.

Na prigodnoj svečanosti otvorenja Savjetovanja, svim sudionicima su se obratili ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat, kao izaslanik predsjednika Vlade RH, saborska zastupnica Branka Juričev Martinčev kao izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora, šibensko-kninski župan Goran Pauk i gradonačelnica Vodica Nelka Tomić.

Pod sloganom „Investicijama i inovacijama za konkurentnu Hrvatsku“, ovogodišnje Savjetovanje tematski je usmjereno na poticanje proizvodnih investicija, razvoj industrije, izvozno orijentirano gospodarstvo temeljeno na tehnološkim inovacijama te na predstavljanje mjera i aktivnosti kojima će se potaknuti još jači razvoj poduzetništva u Hrvatskoj.

Investicije ne zaobilaze Hrvatsku, a daljnji razvoj poduzetništva je prioritet ove Vlade

– Gotovo 99 posto hrvatskog gospodarstva čine mikro, mala i srednja poduzeća. Upravo oni čine temelj našega gospodarstva, a nazivom ovogodišnjeg Savjetovanja naglašavamo važnost investicija i inovacija kao temelja za budući rast gospodarstva Hrvatske“, istaknuo je prilikom svog govora ministar Horvat kao domaćin ove konferencije. Dodatno je naglasio kako je Hrvatsku potrebno sve više brendirati kao poželjnu investicijsku destinaciju, jer ona to jest.

„Investicije ne zaobilaze Hrvatsku. Sve je veći trend rasta privlačenja stranih investicija u našu zemlju. No, naši domaći poduzetnici također znaju kako realizirati kvalitetne investicije, te ih pretvoriti u nova radna mjesta“, rekao je ministar te zaključio kako je daljnji razvoj poduzetništva jedan od ključnih prioriteta Vlade Republike Hrvatske, što dokazuje i činjenica da je njena prva odluka ove godine bila donošenje Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva i ukidanje ili smanjenje 314 različitih mjera.

Da su smanjenje barijera i financijskog tereta poduzetnicima jedan od prioriteta potvrdila je i saborska zastupnica Juričev Martinčev, ističući kako su svi zakoni predmetnoj tematici u Hrvatskom saboru bili raspravljani u hitnom postupku te imali prednost u odnosu na sve ostale zakonske prijedloge. „Očekujem da ovaj susret bude tek jedan mali kotačić u pokretanju daljnjeg rasta hrvatskog gospodarstva i vjerujem da će se u ova dva dana pronaći konkretni prijedlozi i zahtjevi poduzetnika koji će pasti na plodno tlo“, naglasila je Juričev Martinčev.

O važnosti pružanja podrške strateškom privlačenju investicija i stvaranju inovacijskog sustava govorili su i župan Pauk te gradonačelnica Tomić, ističući kako će daljnji razvoj poduzetništva biti temeljen na ulaganju u istraživanje i razvoj.

Hrvatska u svijetu uživa status lijepe i atraktivne zemlje u koju svi žele doći

Prigodnim izlaganjem na svečanom otvorenju obratio se i suosnivač tvrtke Q Software Filip Ljubić čija je tema ‘Zašto je Hrvatska tako privlačna’ izazvala posebnu pozornost okupljenih. „Do sada smo u Hrvatsku doveli sigurno više stotina investitora i gospodarstvenika, a to je velik i relevantan uzorak. Mogu stvarno reći da Hrvatska trenutno uživa status lijepe, atraktivne i sexy zemlje u koju svi žele doći. Mi Hrvati često to ne vidimo jer imamo idealiziranu sliku Zapada, ali u svjetskim razmjerima, Hrvatska je iznimno uređena, organizirana, čista i sigurna zemlja, koja uz sve to ima i veliku kulturnu baštinu te specifične prirodne ljepote“, rekao je Filip Ljubić.

Profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te direktor konzultantske firme za digitalne inovacije, prof. Velimir Srića, održao je zanimljivo predavanje o trendovima u upravljanju inovacijama objasnivši kako organizirati tu djelatnost u poduzeću, kako koristiti suvremenu tehnologiju za potporu procesa proizvodnje ideja, kako stvoriti i održavati kulturu upravljanja inovacijama i poticanja kreativnosti te koja je uloga menadžera u procesu upravljanja inovacijama.

Konferencija je i ove godine slijedila paper free koncept te je okupila više od 350 sudionika, koji su mogli pratiti manifestaciju bez ijednog isprintanog papira. Sama svečanost započela je umjetničkim performansom plesnog para Mateje Ivanković i Emila Kuzminskog, koji su svojim nastupom simbolično prikazali sinergiju ljudskih potencijala, talenata i visoke tehnologije.

Osim plesne priče o rastu života i ljubavi kroz četiri godišnja doba, prikazan je i kratki film od nevjerojatnoj povijesti hrvatskih inovacija, od penkale do cepelina. Na kraju, svečanost je svojim nastupom uveličala renomirana hrvatska pjevačica Nina Badrić.

Drugi dan održavanja Nacionalnog savjetovanja donosi zanimljive panele, uključujući panel „Pitajte Vladu“ i „Kako i zašto (uspješno) poslovati u Hrvatskoj“, u kojem će renomirani hrvatski poduzetnici podijeliti svoja poslovna iskustva. Posebno će zanimljivo biti predavanje izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića, koji će kroz veliki uspjeh naših Vatrenih na nedavno održanom Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji govoriti o važnosti sporta kao hrvatskog izvoznog proizvoda. Poslijepodne će biti rezervirano za predstavljanje gaming industrije, kao jedne od najbrže rastućih industrija u svijetu, o čemu će posebno govoriti direktor Reboot InfoGamera Damir Đurović i autor video igre SCUM Andrej Levenski.

