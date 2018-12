Recikliranje iz zrakoplovnih kabina – KLM i Air France

Avionski promet povezuje cijeli svijet, ali utječe i na okoliš. KLM upravo iz tih razloga radi na unaprjeđenju sustava u svim aktivnostima prije, za vrijeme i nakon letenja.

Prepoznati smo kao vodeća zrakoplovna kompanija prema Dow Jones Sustainability Indexu u Europi i svijetu u zadnjih 14 godina za redom, uključujući 12 godina na prvom mjestu. Cilj KLM-a i Air Francea je napraviti standarde i uvjete društveno odgovornog poslovanja smanjenjem otiska CO2 na sve moguće načine.

Prošlo je 85 godina otkad je Air France poletio svojim prvim zrakoplovom, a KLM je to učinio 14 godina prije. Od tada pa do danas ove dvije kompanije prevalile su velik put u svom poslovanju da bi se udružile u svibnju 2005. i postale najveća zrakoplovna kompanija u Europi s 98,7 milijuna putnika godišnje.

Naši glavni ciljevi održivog poslovanja

U svojim nastojanjima da budemo društveno odgovorni proveli smo mnogo projekata od kojih svakako treba napomenuti smanjenje emisije CO2 po putniku za 18 % u odnosu na 2011.godinu, s namjerom da se taj postotak do 2020.godine poveća na 20 % . U prilog tome ide obnova flote i to zrakoplovima koji su optimizirani za letenje i to na način da piloti zrakoplova poštuju procedure koje smanjuju potrošnju goriva, Smanjili smo težinu samih zrakoplova (ulaganjem u laganu opremu unutar kabina – kabinska kolica, smanjenje boje) te se koristi bio gorivo. KLM provodi program Corporate Biofuel na relacijama od Los Angelesa na druga odredišta, ukupno na 561 letu. Zrakoplovi lete na bio gorivo dobiveno preradom ostataka jestivog ulja, a doprema se u specijalne spremnike za zrakoplove KLMa.

Kontinuiranim ulaganjem u opremu i zrakoplove postigli smo potrošnju od 3,3 litre goriva po putniku. U odnosu na 2005.godinu, buka je smanjena za 45% (na 85 dB) prilikom slijetanja i uzlijetanja (razina buke koju proizvode kamioni).

Digitalizacija smanjila upotrebu papira

Digitalizacijom svojih usluga uštedjeli smo 22.8 milijuna listova papira, a naša je aplikacija skinuta čak 9 milijuna puta. Uvedeni su IPad-ovi kojima se pregledavaju razni dokumenti i procedure što smanjuje print tj. hard copy.

Projekt KLM-a, CO2ZERO pokrenut je 2008.godine, a odnosi se na CO2 kompenzacijsku uslugu koja omogućuje putnicima da kompenziraju svoj udio CO2 koji proizvode za vrijeme leta. Putnici ovim načinom mogu smanjiti dio svog ‘ekološkog otiska’. Jedan od načina koji se nudi je da svoju kartu rezervirate izborom opcije My way u KLM aplikaciji. Isto tako, smanjenje vlastitog ekološkog otiska, možete smanjiti malom donacijom prilikom kupnje zrakoplovnih karata nekom od aktualnih projekata pošumljavanja ili pomoć ljudima u Ghani.

Air France kampanja za održivi razvoj

Air France je angažiran u projektu ‘Gold Standard’ koji se odnosi na sadnju šuma u Panami gdje je zasađeno 126.500 stabala. Projekt Gold Standard je ocijenjen kao jedan od najboljih projekata smanjenja CO2.

Air France, u suradnji s Good Planet Foundation, osigurava solarne štednjake u Boliviji i Peruu; pošumljavanje u Madagaskaru, proizvodnju bioplinskih digestora i slično.

Najnoviji projekti kao rezultat recikliranja i ‘waste managementa’

Fokusirani smo na recikliranje i smanjenje otpada. Razvrstavanje otpada koji ostane nakon letenja omogućuje recikliranje od: kolica za posluživanje, prekrivača, ladica za hranu i slično. Recikliramo plastiku, metal, tekstil i papir.

Samo zamjenom printanih časopisa i omogućavanjem čitanja preko KLM aplikacije uštedjeli smo 360.000 kg papira. Time se smanjila i težina zrakoplova što je na godišnjoj razini dovelo do smanjenja korištenja goriva za 229,000 litara te emisija CO2 za 577 tona.

Pranje Boeinga 777 tzv. Semi – dry metodom zahtijeva 80 puta manje vode, odnosno 150 litara vode umjesto 12.000 litara po zrakoplovu.

Najnovije inovacije tiču se recikliranja materijala iz zrakoplovnih kabina koje su dotrajale.

Boca za vodu (gornji dio se može koristiti kao čaša) – 100 % održive, bez BPA (bisfenol A – opasna tvar u proizvodnji plastičnih boca), mogu se prati u stroju za pranje posuđa, svaka boca pomaže smanjenju zagađenja okoliša plastikom, može se upotrebljavati bezbroj puta.

Air France toaletne torbice – elegantne torbice za kozmetiku napravljene su od materijala sa sjedišta zrakoplova.

USB stikovi – potpuno napravljeni od recikliranog materijala.

Ovo su samo neki naši proizvodi nastali recikliranjem.

