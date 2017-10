RSM mreža osvojila nagradu Najbolja mreža godine

Nakon uspješno proslavljenog RSM svjetskog dana 19. rujna, RSM mreža opet slavi. RSM, šesta najveća mreža u svijetu nezavisnih revizorskih, poreznih i savjetodavnih tvrtki, osvojila je nagradu Najbolja mreža godine na ovogodišnoj dodjeli nagrada The Accountant and International Accounting Bulletin Awards 04. listopada u Londonu. RSM mreža okrunila se istom nagradom 2014. godine tako da je ponovno osvajanje dokaz da RSM snažno djeluje i konstatno radi na svojoj izvrsnosti.

>>>Trendovi u marketingu na događanju SAP Hybris Day Zagreb 2017

– Svi naši zaposlenici u RSM u Hrvatskoj ponosni su što smo dio tako kvalitetne svjetske mreže. Posebna vrijednost je suradnja sa svim članicama RSM-a što znači da možemo reagirati na bilo kakve zahtjeve tržišta. Odlična profesionalna suradnja s klijentima i kontinuirano ulaganje u obrazovanje zaposlenika su jedne od naših prednost. Kakav je RSM kao mreža i svaka od njenih članica najbolje govori pjesma Slap našeg velikana Dobriše Cesarića: ˝Teče i teče, teče jedan slap Što u njem znači moja mala kap? Gle, jedna duga u vodi se stvara, I sja i dršće u hiljadu šara. Taj san u slapu da bi mogo sjati, I moja kaplja pomaže ga tkati. Dobriša Cesarić˝ Svakim danom želimo biti još bolji kako bi RSM ˝duga˝ vječno sjala, ističe Branko Tomašković, direktor RSM-a u Hrvatskoj.

Kriteriji za odabir najboljih

Kriteriji za odabir najboljih uključuje procjenu strategije rast, profitablinosti kao i priznanje od strane djelatnosti kao respektabilnog branda koji stalno iskazuje visoku kvalitetu usluga. Ono što je sudački žiri ocijenio s najvećim ocjenama pri izboru pobjednika je uspjeh RSM mreže kao globalnog branda te postignuća u zadnje dvije godine u kojima je RSM mreža postala snažnija i poziciranija.

Istaknuto je da je RSM-ov fokus na kvalitetu i širenje novih usluga posebna snaga mreže. RSM mreža je u zadnjih dvanaest mjeseci ostvarila izvrsne rezultate jer je prihod rastao za 7,6% dok je 70% članica RSM mreže ostvarilo rast.

>>>Megatrend predstavlja nove usluge za zaštitu poslovanja

– Prethodne dvije godine su ključne u RSM povijesti. Uspješno smo predstavili novi RSM brand na svjetskoj razini i sve naše članice su radile zajedničkim snagama da krilatica The Power of Being Understood i vrijednosti budu predstavljeni klijentima i društvu. Znamo da će 2017. godina biti izazovna za poduzeća koja pripadaju srednjem tržištu. Kako naša mreža sudjeluje u ovim promjenjivim vremenima mi ostajemo vjerni visokim standardima pružanja usluge našim klijentima bez obzira gdje posluju. Zahvalni smo na nagradi i ponosni jer će sve članice mreže zajedno djelovati, kao i uvijek, u širenje ove izvrsne vijesti među klijentima i javnosti, izjavila je Jean Stephens izvršna direktorica RSM-a.

Više o nagradi i RSM-u pogledajte ovdje.

Komentari