Superheroina, kiborg-umjetnica i najveći prankster današnjice čekaju vas na Danima komunikacija

Prvih dana proljeća hrvatska industrija tržišnih komunikacija seli se u Rovinj na Dane komunikacija. Nakon velike najave najveće zvijezde, Sir Martina Sorrella, na festival dolazi još dvoje jedinstvenih predavača – najpoznatiji prankster Oobah Butler i prva kiborg-umjetnica i aktivistica na svijetu Moon Ribas.

“Ono što je Banksy za modernu umjetnost, to je, prema poznatom BBC-u, Oobah Butler za današnje novinarstvo”, izjavila je Dunja Ivana Ballon, direktorica programa festivala te dodala:

“On je najpoznatiji prankster današnjice i uspješan novinar kojeg želimo na Danima komunikacija. Ispituje, ali ujedno i pomiče granice. Svojim pothvatima uspio je zavarati pola svijeta i prikupiti milijunsku publiku; njegov restoran The Shed bio je najugledniji restoran na TripAdvisoru – sve dok se nije otkrilo da on zapravo ne postoji.”

Ljudi generalno vole primati nagrade za svoj rad i trud, ali i ovdje se Butler pokazao unikatnim. Nagradu časopisa The Drum “Content Creator of the Year for Online Media” preuzeo je ni više ni manje nego njegov dvojnik. A da je zavaravanje javnosti postala njegova specijalnost pokazao je i kada je lansirao lažni premium brend traperica Georgio Peviani s kojim je došao sve do Paris Fashion Weeka.

Njegova tri kratka filma o ovim ekscentričnim pothvatima na VICE-u su pogledana više od 130 milijuna puta, a ako sve to zvuči previše čudno da bi bilo istinito, to je zato što je Butler to tako i osmislio.

Ovaj je prankster odnedavno i autor knjige slikovitog naziva, “How I Bulls*hited my Way To Number 1“, a na pitanje zašto radi to što radi Butler je izjavio: “Oduvijek želim činiti neočekivano, unositi kaos u staloženu atmosferu i prelaziti granice apsurda.“ A hoće li nas u Rovinju iznenaditi ili možda šokirati, morat ćete otkriti sami.

Dok je Oobah Butler pomicao granice tradicionalnog novinarstva, svijet je brzinom munje dobio svoju prvu superheroinu, Moon Ribas. Ova španjolska kiborg-umjetnica i aktivistica postala je svjetski poznata zbog svoje jedinstvene supermoći – ona naime uz pomoć ugrađenog online seizmičkog senzora u stvarnom vremenu može doživjeti vibracije i potrese koji se odvijaju bilo gdje na planetu.

Ribas ohrabruje umjetnike diljem svijeta da pomoću tehnologije unaprijede svoj kreativni rad i otkriju nove načine izražavanja i komuniciranja svojih osjećaja. Na Danima komunikacija, kroz razgovor s Davorom Bruketom, saznat ćemo kako ona koristi tehnologiju u svrhu kreativnosti i umjetnosti te što savjetuje kolegama umjetnicima.

Davor Bruketa ususret spomenutom razgovoru izjavio je:

“Gledajući u Moon Ribas gledamo u budućnost. Vrlo je vjerojatno da ćemo na neki način doživjeti značajniju integraciju tehnologije u vlastita tijela. Postoji puno skepse oko toga, ali to je evolucijska prilika da zaista postanemo novi oblik života.”

