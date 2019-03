Tvrtka Lloyds Design iz Labina razvila je inovativno rješenje za poslovne sajmove bez ‘vizitki’

2019. je godina i ogroman broj procesa u našem svakodnevnom životu je digitaliziran – ili bar neposredno osjeća utjecaj digitalizacije. Posebno se to odnosi na komunikaciju, gdje je pametni telefon polako preuzeo središnje čvorište našeg društvenog života. Opravdano je strahovanje da gubimo dio tradicionalne povezanosti s ljudima oko nas, no u brojnim nam situacijama upravo taj mali uređaj uvelike olakšava život i interakcije. Posebno se to odnosi na poslovnu komunikaciju, koja nikada u povijesti nije bila brža, lakša i – egzaktnija!

Ima, međutim, nekih situacija – čak i u poslovnoj komunikaciji – gdje smo još ostali uglavnom na razini prošlog stoljeća. Pravi primjer za to je održavanje poslovnih sajmova. Da se podsjetimo kako to izgleda: velika sajamska dvorana, besprijekorno sređeni prostori izlagača, prikaz inovacija uživo ili na velikim ekranima, prezentacije i demonstracije rada raznih inovativnih sustava, no u trenutku kada dolazi do razmjene kontakata potencijalnog kupca i izlagača, vraćamo se na staro – razmjena “vizitki”, prikupljanje hrpe kataloga i brošura, čak i zapisivanje konkretnih upita ili dodatnih ponuda na papir. Pametni telefon se vadi eventualno radi bilježenja broja ili fotografiranja.

Kada posjetitelj završi posjet sajmu, preostaje mu da sjedne na podužu kavu i prelista cijelu hrpetinu pokupljenih materijala, pokušavajući sabrati misli od kojeg izlagača uopće dolazi koji katalog, povezujući prospekte i posjetnice s licima, glasom, pričom… Još je teže izlagaču, koji nerijetko kroz dan porazgovara i sa stotinjak potencijalnih kupaca. Tko je imao kakve interese i na koji način da mu individualno pristupi u slanju ponude? Rijetki su oni kojima se ove informacije ne pomiješaju u glavi i na papirima.

Mlada i inovativna softverska tvrtka Lloyds Design iz Labina razradila je sustav kojim se sajamske interakcije olakšavaju i ostaju zabilježene u digitalnom obliku, sa svim relevantnim podacima potrebnima posjetitelju, izlagaču, ali i organizatoru sajma. QR Expo Direct kompletno je softversko rješenje koje bilježi sve interakcije na poslovnim sajmovima, ali i drugim business-to-business događanjima poput konferencija ili poslovnih skupova – kroz jednostavno skeniranje QR koda na akreditaciji.

Nedoumice, prisjećanja, bilježenja kontakata “u hodu” i gomilanje posjetnica po džepovima postaju stvar prošlosti. Sajam ili event koji koriste QR Expo Direct sustav omogućuje kompletan pregled kontakata u realnom vremenu – posjetitelju, ali i izlagaču. Umjesto hrpe kataloga, letaka i “vizitki”, posjet sajmu završava se s urednom i 100% točnom bazom kontakata i listom interesa, kojoj se može pristupiti u svakom trenutku kroz mobilnu aplikaciju ili back-end u cloudu.

KORISTAN ALAT ZA IZLAGAČE

Osim što prodajnim predstavnicima olakšava interakciju s posjetiteljem, koja umjesto hvatanja bilješki, brze razmjene posjetnica i nepouzdane metode pamćenja lica i priča, kroz jedan scan akreditacije bilježi kontakt podatke i interese posjetitelja, sustav daje izlagaču uvid u aktivnosti svog prodajnog osoblja, bilježeći svaku interakciju s posjetiteljem. Na ovaj način voditelji prodaje mogu usporediti uspješnost svojih prodajnih predstavnika na sajmu, valorizirati njihov rad i napraviti optimalan raspored osoblja na izložbenom prostoru.

PAMETNO RJEŠENJE ZA ORGANIZATORE SAJMOVA

Organizator sajma svake se godine trudi da unaprijedi svoj event, kako bi privukao čim više posjetitelja i na temelju toga postigao što bolje cijene svog izlagačkog prostora. Da ovo postigne, potrebni su mu egzaktni podaci do kojih je klasičnim putem teško ili gotovo nemoguće doći. Primjerice: Koliko je poslovnih kontakata ostvareno na sajmu? Koji su interesi posjetitelja? Koji su “štandovi” bili više, a koji manje posjećeni? Koji izlagači su bili najuspješniji?

Uz to što uvelike olakšava interakciju između posjetitelja i izlagača, QR Expo Direct sustav organizatorima sajmova daje uvid u ovakve i brojne druge podatke, stvarajući, u realnom vremenu, bazu iznimno vrijednih podataka, iz koje organizator istog trenutka može krenuti s optimizacijom svog sajma.

Sustav QR Expo Direct u završnoj je fazi testiranja na nekoliko poslovnih evenata, te će uskoro biti predstavljen domaćem i međunarodnom tržištu.

Komentari