Tvrtka Sika Croatia obilježila 20 godina djelovanja – ’20 godina dobre kemije’

Tvrtka Sika Croatia proslavila je sinoć u Muzeju suvremene umjetnosti 20 godina od svog osnutka pod sloganom ’20 godina dobre kemije’. Sika je švicarska kompanija specijalizirana za tržište građevinske kemije, lider u razvoju i proizvodnji sustava za lijepljenje, brtvljenje, hidroizolaciju, ojačanja i zaštitu u građevinskom sektoru i automobilskoj industriji. Danas Sika u cijelom svijetu ima 20.060 zaposlenika, Sika podružnice nalaze se u 101 zemlji diljem svijeta, a proizvodnja se odvija u više od 200 tvornica. U prošloj poslovnoj godini Sika je imala neto promet od preko sedam milijardi švicarskih franaka te operativnu dobit od 946 milijuna švicarskih franaka. Sika kotira na švicarskoj burzi u Zürichu već više od 50 godina s dnevnim prometom od oko 65 do 70 milijuna švicarskih franaka.

Predstavljajući rezultate poslovanja i projekte na kojima su radili, general manager tvrtke Sika Croatia Zoran Iljadica, otkrio je da je nedavno objavljeno da je Sika Croatia najuspješnija Sika u Istočnoj Europi.

– Potukli smo konkurenciju po svim financijskim pokazateljima i to je bilo treći put u posljednjih sedam-osam godina. Čestitam kolegama i zahvaljujem partnerima jer bez vašeg doprinosa to sigurno ne bi mogli ostvariti. U Siki smo izuzetno ponosni istraživanjem i razvojem. Svaki dan oko 950 znanstvenika ‘kemija’ i stremi ka novim inovacijama i rješenjima kako bi danas-sutra lakše rješavali nadolazeće izazove. U cijelom svijetu Sika kreće uglavnom od infrastrukturnih projekata na kojima je izuzetno prisutna, rekao je Iljadica dodajući da su prisutni među ostalim, i u proizvodnji aviona, autobusa, automobila, vlakova, vjetroelektrana i kućanskih aparata.

Sika je društveno odgovorna tvrtka

Sika Croatia osnovana je 1999. godine kao tvrtka kćer švicarskog koncerna, iako su Sika proizvodi prisutni i poznati na ovim prostorima još od sredine 20. stoljeća. Njihovi partneri su građevinska poduzeća i specijalizirani izvođači građevinskih radova, skladišta građevinskog materijala, DIY centri, dućani boja i lakova, arhitekti, dizajneri, inženjeri, investitori, proizvođači plovila, vozila, stakla, sendvič panela i mnogi drugi.

– Rasli smo kao i većina startup kompanija dosta strmoglavo, pa smo se u krizi malo usporili, međutim već 2012. godine Sika ponovno raste, a lani smo imali rekordnu godinu od preko 130 milijuna kuna prometa. Ovih 20 godina obilježilo je upravo to kako smo se ponašali za vrijeme krize, mi smo već nakon tri godine počeli ponovno rasti. Inovacije koje Sika ima plasirali smo uspješno na tržište, a najvažnije od svega je što smo pronašli i zadržali prave ljude, istaknuo je Iljadica.

Sika Croatia je i društveno odgovorna firma. Kad god to mogu, pomažu razne neprofitne organizacije, udruge i ustanove. Lani su bili ponosni donatori Klaićeve bolnice u Zagrebu.

Proizvodi usklađeni sa standardima zelene gradnje

Kako je rekao Iljadica, stalno streme novim rješenjima i pokušavaju svijet učiniti boljim te pomoći svima u rješavanju izazova.

– Naši proizvodi su sve više usklađeni sa strogim standardima zelene gradnje. Ponosni smo na to da imamo trajne i dugovječne proizvode. Prije otprilike tri godine otvorili smo i naš edukativni centar u našim prostorima u Lučkom u kojem se svaki tjedan održavaju različiti seminari, prezentacije i treninzi, rekao je Iljadica i dodao da s obzirom na to da su jako narasli, idući planovi su im da nađu lokaciju gdje bi mogli osigurati uvjete za daljnji razvoj, a među ostalim, to je i proizvodnja.