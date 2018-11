360° pristup: Komunikacijska strategija je najučinkovitija kad se primjenjuje na svim kanalima

Cjelovit pristup pri izvršavanju poslovnih obaveza i izazova neizbježan je kada želimo kvalitetne rezultate. Kao što poslovni plan zahtjeva precizne proračune, istraživanja i predviđanja, a zapošljavanje provedbu testova i intervjua, tako i komunikacija u svim područjima poslovanja iziskuje pažljivu pripremu te ulaganje vremena i sredstava. Ipak, u velikoj količini obaveza, tvrtke ponekad zanemare što je sve potrebno razmotriti kada je u pitanju prenošenje informacija o svojim proizvodima ili uslugama ciljnim skupinama.

Ako rad na ovom području nije kontinuiran i ne obuhvaća sve potrebne kanale, lako dolazi do situacije da sav trud oko konkretnih poslova poduzeća padne u vodu. Primjerice, možete li očekivati da će vaš odličan novi proizvod „letjeti“ s polica ako ga ni na koji način niste promovirali ni privukli pozornost potencijalnih kupaca na njegove karakteristike? Donosimo vam nekoliko preporuka koje će vam, u konačnici, uštedjeti mnogo briga oko prodaje i pozicioniranja, ali i kod izvanrednih situacija.

Pripremite kvalitetnu komunikacijsku strategiju

Reputacija tvrtke izgrađuje se postepeno, a njezin temelj je kvalitetna komunikacijska strategija. Novu uslugu moguće je predstaviti medijima, ali tada je potrebno pružiti atraktivne podatke te imati izgrađene odnose s novinarima i urednicima. Kada govorimo o izgradnji odnosa s javnošću, temeljimo ih na prezentaciji priče ili slijeđenju trendova. Ukoliko na tržište plasirate novi proizvod, ili ste ostvarili izniman uspjeh u poslovanju ili suradnju s vanjskim investitorom, tada javnost obavijestite o svojim aktivnostima.

Ukoliko vaše aktivnosti nisu dovoljno atraktivne, tada prisutnost u medijima možete osigurati prateći aktualnosti te reakcijom na već plasirane priče. Izreka „Advertising is what you pay for, publicity is what you pray for“ najbolje opisuje zadatak PR-a. Naime, jedan od ciljeva komunikacijske strategije je osvještavanje kupaca o vašem proizvodu ili usluzi, ali i pozicioniranje predstavnika tvrtke kao stručnjaka u tom području poslovanja što daje kredibilitet brandu. Na koji način i kojim medijskim kanalima ćete postići navedeni publicitet ovisi o mnogim parametrima.

Oglašavanje pak koristite za izgradnju branda koji će privlačiti korisnike, utvrditi sljedeće generacije korisnika, i naravno, ostvariti veći prihod. Da bi bila učinkovita, oglašivačka kampanja mora biti temeljenja na znanju o ciljnoj skupini, ali i medijima. Naime, oglasi stvaraju poželjne emocije te korisnike pozivaju na akciju dok zakupom oglasnog prostora možete kvalitetno targetirati svoju ciljnu skupinu.

Medijsko oglašavanje može se provoditi kroz brojne kanale, od zakupa i izrade bannera za portale, preko oglasa u tisku, do pisanja native članaka koji su sve privlačniji zbog opsežnih mogućnosti oblikovanja poruka, a o vama ovisi koje ćete opcije iskoristiti i hoćete li ih upotpuniti i vanjskim oglašavanjem ili TV i radio reklamama. Oglašivačke kampanje ključne su za rast poslovanja pa ih, bez obzira na budžet koji je potreban za njihovu realizaciju, ne smijete izbjegavati.

Ukoliko ste mala tvrtka, a želite dosegnuti široku publiku bez probijanja budžeta jedna od opcija je guerrilla marketing. Riječ je nesvakidašnjem pristupu oglašavanje koji uz minimalno ulaganje ostvaruje zapažene rezultate. Cilj je zaokupiti pažnju potencijalnog korisnika, ostaviti snažan dojam i zainteresirati ga za priču koja se krije iz oglasa. Ovakve aktivnosti moguće je popratiti medijskim priopćenjem ili pak snimiti reakcije prolaznika te video podijeliti na svojim kanalima komunikacije. Guerrila marketing primjenjiv je na sve kanale oglašavanje – od promotivnog letka do eventa.

Društvene mreže uistinu su olakšale komunikaciju s korisnicima, no isto tako primorale su brandove na brzu adaptaciju novim trendovima. U kratkom roku postale su glavni kanal za poboljšanje poslovanja te prodaju usluga i proizvoda. Možemo reći da su društvene mreže najsenzibilniji komunikacijski kanal stoga posebnu pozornost obratite na sadržaj koji bi trebao pobuditi emocije.

Ne predočavajte sebe kao predstavnika ciljne skupine

Kod bilo kojeg oblika komuniciranja, cilj je da poruka dospije u željenom obliku do ciljne skupine. Ta ciljna skupina vrlo vjerojatno ne razmišlja poput vas, a sasvim sigurno ne misli da je baš svaka informacija o vašoj tvrtki zanimljiva. 360° pristup komunikacijama stoga omogućuje da poruke prilagodite različitim profilima ljudi, pa bit ostaje ista, a oblik postaje privlačan onima koje želite doseći.

Autorica: Marija Salopek Mirosavljević (PR & 360° Specialist)

