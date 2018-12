Izbjegnite ovih osam pogrešaka prilikom izgradnje online prisutnosti

Ulaganje u izgradnju online prisutnosti danas predstavlja jednu od najvažnijih odluka za bilo koji mali poslovni subjekt. Htjeli mi to ili ne, danas je većina potencijalnih korisnika aktivna na internetu, a u budućnosti će taj broj samo rasti. Upravo zbog toga, neke zakonitosti se moraju poštivati u online svijetu kako bi posao i buduće online marketinške kampanje učinile razliku i vaš posao dovele na razinu više te ga približile potencijalnim milijunima „zakačenih korisnika“.

Snažna online prisutnost nadilazi izradu web stranice i korištenje svih dostupnih društvenih mreža i platformi. Naravno, i to je potrebno, ali prisutnost se gradi, na njoj se radi, a sve u svrhu zadržavanja te prisutnosti i vidljivosti za vaše klijente.

Kako bi izbjegli sve početničke pogreške poslušajte osam savjeta stručnjaka kako bi i vaše malo poduzeće procvjetalo u online svijetu.

1. Nemate web stranicu

Danas je nezamislivo imati tvrtku, obrt, poduzeće ili čak OPG, a nemati internet stranicu. Svi su na „gore“ i ne smijete dopustiti da vas nema. Čak i ako je vaše poslovanje fokusirano na izvanmrežno, poput frizerskog salona ili kafića, Internet stranica pruža mnogo mogućnosti, poput povezivanja s vašim klijentima.

>>>Tata World Wide Weba: Internet je skrenuo s puta

2. Imate web stranicu, ali je loša

Prvi dojam je najvažniji, barem se tako kaže. Možda to ne vrijedi kada upoznajete neko ljudsko biće, ali kada otvorite neku internet stranicu, prvi dojam je najvažniji. Osim što stranica mora biti vizualno privlačna, također mora prenositi jasnu poruku koju sa svojim klijentima. Jednako tako su važni i vizuali, kvalitetan sadržaj i brzo vrijeme očitavanja. Bitno je vlastite kontakte i adrese subjekta učinite izrazito vidljivima jer je često internetska stranica prva točka kontakta za nove klijente.

3. Niste optimizirali stranicu za mobilne uređaje

Prema statistikama, u 2017. godini 49.74 posto pregleda Internet stranica je obavljeno putem mobilnih uređaja. Dodajmo tome i projekciju za 2019. godinu koja kaže da će za manje od dvije godine broj korisnika mobilnih uređaja premašiti 2.5 milijardi. Imajući u vidu ove podatke, jasno je da je funkcionalna i optimizirana internet stranica must have. Također, treba dodati da se optimizirana stranica za mobilne uređaje mora učitavati kroz tri sekunde, treba biti lagana za navigaciju, isticati ključne poruke ili prodajnu točku te imati istaknuti call to action.

4. Ne stvarate oglase specifične za uređaj

Uvijek treba imati na umu da ponašanje i pretraživanje korisnika varira između onih koji koriste stolna računala i onih koji surfaju mobilnim uređajima. Istraživanja pokazuju kako korisnici tableta i računala najčešće samo traže dodatne informacije, te se teško odlučuju na nekakvu akciju, dok korisnici mobilnih uređaja traže brze rezultate i vjerojatnije je da će reagirati na vaš call to action. Kada ovo znamo, nije potrebno govoriti kako se vaši oglasi moraju mijenjati sukladno tome na kojem se uređaju prikazuju. Štoviše, oglasi optimizirani za mobilne uređaje ostvaraju veći postotak „klikanosti“ u usporedbi s oglasima koji nisu optimizirani.

>>>[INFOGRAFIKA] Vodič za pokretanje biznisa: Procjena troškova u prvoj godini poslovanja

5. Niste dostupni

Kao što smo rekli, svi su na internetu i vaši klijenti će vas prvo potražiti upravo na mreži. A ako imate snažnu prisutnost, imati ćete prednost nad ostalim igračima i konkurentima. Nadalje, vaša tvrtka na internetu radi od 0 do 24, što je svakako prednost. Također, učinite svoje kontaktne informacije vidljivima, te ne prisiljavajte klijente ili kupce da vas kontaktiraju ili plaćanju na neki određeni način. Budite fleksibilni, i budite otvoreni za sve oblike komunikacije i sve opcije plaćanja.

6. Prisutni ste na svim platformama

Izgradnja online prisutnosti ne znači da morate otvoriti profil na svim dostupnim platformama i mrežama. Postoji previše i ne želite se naći u situaciji da shvatite da se zagrizli više nego što možete prožvakati. Svaka platforma ima svoje korisnike, te je potrebno izabrati one na kojima se nalazi vaša ciljana publika. Također, treba biti oprezan sa sadržajem koji se dijeli na mrežama, jer dijeljenje istog sadržaja na svim mrežama neće pomoći da dođete do ciljane publike, a onu publiku koju imate ćete zatrpati istim informacijama. Ključ je razumjeti na kojoj mreži vaši klijenti troše vrijeme, te se koncentrirati upravo na tu mrežu.

7. Ne provodite lokalni SEO (optimizacija)

Čak i ako želite doprijeti do globalne publike, provedbe lokalnih kampanja će vaše poslovanje postaviti na vrh tražilica u vašem okrugu. Istraživanje je pokazalo kako 89 posto korisnika interneta barem jednom tjedno na svom mobilnom uređaju pretražuje lokalne tvrtke. Optimizirajte vašu stranicu koristeći lokalne ključne riječi i izraze, integrirajte Google kartu na stranicu i verificirajte svoj posao na Google My Business.

>>>Šest savjeta kako usavršiti poslovno pisanje

8. Napuštanje

Ako imate internet stranicu, Facebook, Linkedin ili nešto slično, najgore što vam se može dogoditi je neaktivnost. Ako klijent i dođe do vaših stranica, ako vidi da nema aktivnosti može pomisliti da više ne radite, i uskoro će se naći kod vašeg konkurenta koji je aktivan i ažuran. Odustajanje i napuštanje mreže znači prekidanje veza s postojećim online sljedbenicima, ali i propuštanje raznih tema vezanih uz vaše poslovanje.

Za kraj, potrebno je shvatiti da je ulaganje u online dugotrajan proces, te da se rezultati ne mogu očekivati preko noći.

Komentari