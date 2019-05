Kako male tvrtke mogu uštedjeti uz nove porezne olakšice za istraživanje i razvoj

piše mr. sc. Goran Becker partner u Impuls savjetovanju

Velike tvrtke koje imaju razvojne odjele već rade na prijavama za poreznu olakšicu koju im osiguravaju novi zakon i pravilnik o državnoj potpori za istraživanje i razvoj. Međutim, srednji i mali poduzetnici za tu mogućnost još uglavnom ne znaju. Prijavom tvrtkina trogodišnjeg budućeg ulaganja u istraživanje i razvoj poduzetnik može umanjiti svoju poreznu osnovicu za prihvatljive troškove istraživanja.

Tijekom prošlog ljeta gotovo je nezamijećeno prošla vijest da je prihvaćen Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte. Nakon duge četiri godine država je odlučila poduzetnicima ponovno staviti na raspolaganje porezne olakšice kao poticaj za pokretanje istraživačko-razvojnih projekata. Naime, tvrtke s visokim udjelom razvojnih aktivnosti, poput onih u IT sektoru, ali i farmaceutskoj industriji, bile su tijekom tog razdoblja neopravdano zanemarene jer se osim povremenim nepovratnim državnim poticajima nisu mogle koristiti izdašnim poreznim olakšicama.

Zanemarene su jedino zato što njihovo ulaganje nije nužno bilo veliko ili uključivalo nabavu više strojeva ili opreme. Takve tvrtke ulažu u razvoj, ali ponajprije u plaće svojih stručnjaka koji rade na istraživanju i razvoju. Mnoge su proizvodne tvrtke u skladu sa Zakonom o poticanju ulaganja iskoristile to pravo i umanjile svoju stopu poreza na dobit. Pojedine proizvodne tvrtke čak su oslobođene plaćanja poreza na dobit, i to na deset godina. U isto su vrijeme takve tvrtke za veća ulaganja iskoristile potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja. Dodatne pogodnosti uključivale su nepovratne potpore za nova radna mjesta i one za usavršavanje radnika.

Prihvaćenim zakonom i još svježim Pravilnikom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte ta se nepravda može ispraviti. Pravilnik predviđa da s obzirom na tvrtkino trogodišnje buduće ulaganje u istraživanje i razvoj poduzetnik umanji svoju poreznu osnovicu za prihvatljive troškove istraživanja i razvoja prema porezu na dobit ili porezu na dohodak. Umanjenje porezne osnovice ovisi o vrsti istraživanja i razvoja te veličini projekta koji se prijavljuje.

Kako izračunati poreznu olakšicu

Pretpostavimo da će tvrtka u iduće tri godine provoditi projekt istraživanja i razvoja koji se sastoji od aktivnosti industrijskog istraživanja. U plaće članova projektnog tima, amortizaciju opreme, materijal i potrošnu robu te vanjske stručne usluge uložit će ukupno pet milijuna kuna. Uz uvjet da su prihvatljivi troškovi opravdani, iznos umanjenja porezne osnovice računa se kao umnožak ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta i postotka umanjenja porezne osnovice.

• Postotak umanjenja porezne osnovice određen je zakonom i ovisi o vrsti istraživanja koje se prijavljuje.

• U našem slučaju ukupni iznos prihvatljivih troškova projekta od pet milijuna kuna množi se sa 150 posto, što je postotak umanjenja porezne osnovice za industrijsko istraživanje. Tako smo dobili iznos umanjenja porezne osnovice – 7,5 milijuna kuna.

• Iznos državne potpore računa se kao umnožak iznosa umanjenja porezne osnovice i prosječne stope poreza na dobit. Dakle, iznos umanjenja porezne osnovice koji smo već izračunali, 7,5 milijuna kuna, množi se s prosječnom stopom poreza na dobit od 18 posto, što daje 1,35 milijuna kuna državne potpore.

• Ovako će poduzetnik uštedjeti znatnih 1,35 milijuna kuna na porezu na dobit, što nije zanemariv iznos u odnosu na proračun projekta od pet milijuna kuna.

