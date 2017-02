Macan: Red, rad i disciplina kod novih generacija ne prolaze

U četvrtak je održana konferencija pod nazivom “Umijeće vođenja – business, sport, umjetnost” u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca i PARTUS Akademije za razvoj izvrsnosti.

Krešimir Macan, osnivač i direktor agencije Manjgura za odnose s javnošću, otkrio je prisutnima kako biti dobar lider i efikasno upravljati ljudima.

– Treba se nametnuti drugima tako da radite više od drugih, radite ono što drugi ne mogu i onda vas oni počnu slijediti – jedna je od glavnih odlika dobrog lidera prema Macanovom mišljenju.

Naglasio je i da se uspješni ljudi, unatoč hrvatskom mentalitetu koji nalaže suprotno, trebaju hvaliti svojim uspjehom kako bi pomogli drugima i bili motivacija. Rekao je da uvijek treba istaknuti dobre stvari koje ste napravili jer ako se sami ne pohvalite nitko drugi to neće učiniti umjesto vas.

Krenite od pretpostavke da ne znaju ništa

Treba ulagati u zaposlenike, jer kako tvrdi Macan, sve što uložite će vam se vratiti. Ljudi su danas glavni resurs, a svaki zaposlenik koji ode iz firme je financijski trošak.

U svom izlaganju osvrnuo se i na rad s mlađim generacijama. Ukazao je na to da su mlađe generacije navikle na tzv. instant gratification, odnosno trenutačno zadovoljenje potreba jer imaju pristup svemu što žele, a internet ih je razmazio. Upozorio je na to da s mlađim generacijama treba krenuti od pretpostavke da ne znaju ništa, nema garancije da ih je faks nešto naučio stoga ih treba dobro istrenirati, sve im objasniti i naučiti ih. Uvijek treba biti oprezan, jer ako nisu postavili pitanje, znači da im stvari nisu jasne. Ako šute nakon što dobiju zadatak, provjerite je li im jasno što trebaju raditi, jedan je od Macanovih prijedloga.

– Red, rad i disciplina s novom generacijom više ne prolazi, s njima morate raditi svašta.

– Kako ja vodim ljude? Nikako. Katastrofa. Popravio sam se u zadnje vrijeme jer sam shvatio da sam bio katastrofa. Kada shvatite da ste katastrofa onda počnete voditi. Ljudi su najvažniji u firmi, kaže Macan.

Angažirajte stručnjaka za ljudske resurse

Preporučio je svima koji vode ozbiljnije firme da ulože u stručnjaka za ljude. Na primjeru svoje tvrtke objasnio je da svaki zaposlenik mora proći test kompatibilnosti s firmom, jer nema smisla zapošljavati pojedince koji će pobjeći nakon par mjeseci.

Dalibor Šumiga, osnivač prve hrvatske agencije za potrošačku psihologiju bihevioralni marketing, te ambasador Google Growth Engine programa za Adria regiju, u svom dijelu izlaganja se osvrnuo na tajne mozga i njegovu povezanost s biznisom.

Razliku lidera i običnih smrtnika opisuje citatom ‘everyone wants to eat but few are willing to hunt’ (engl. svatko želi voditi, ali malotko želi loviti).

Istaknuo je kako je najveći problem današnjeg biznisa to što se ne obraća dovoljno pažnje na neuroznanost. Pravi lider sam po sebi mora biti brend, kada se njegovo ime izgovori da svi znaju tko je ona ili on, jer u situaciji kada postoji više istih karakteristika, brend je ono što čini razliku. Ako netko želi biti brend mora biti drugačiji od drugih, a da bi to postigli treba imati tzv. Petar Pan sindrom koji omogućuje pojedincu da gleda tamo gdje drugi ne gledaju.



Lideri su hrabri i kad drugi nisu

U svom izlaganju objasnio je da postoji više vrsta strahova, najpoznatiji od njih je strah od neuspjeha koji se manifestira jednako kao i strah od uspjeha. Oni se događaju kroz tri glavna stres formulara, a to su adrenalin, no-adrenalin i kortizol. Tvrdi da pravi lideru jašu na valu adrenalina koji daje energiju, dok se oni koji nisu lideri “kupaju” u kortizolu.

Komentari