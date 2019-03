Menadžerski test: Provjerite svoje ‘soft skills’ – spadate li u ‘tvrde’ ili ‘meke’ šefove

Kad smo nedavno pisali o uspješnim hrvatskim menadžerima u inozemstvu, postavili smo im pitanje koje upravljačke vještine danas treba imati globalni menadžer. Zanimljivo, njih tridesetak s kojima smo kontaktirali dalo je gotovo identične odgovore, kao da su pohađali isti tečaj, usprkos tome što upravljaju kompanijama na različitim krajevima svijeta. Gotovo su svi u odgovorima naveli meke vještine, odnosno ‘soft skills’.

Meke vještine postale su svojevrsna mantra u menadžerskom svijetu, trend koji je u kratkom vremenu promijenio koncept upravljanja i vođenja kompanija, a posljedično otvoren je golem broj internih i eksternih akademija za ‘leadership’ u Hrvatskoj. Direktore su zamijenili menadžeri, menadžere lideri. Čak i ako ste u srednjoj upravljačkoj korporativnoj struji, morate biti lider jer se to danas od vas očekuje. No koliko god meke vještine radnu sredinu čine ugodnijom za sve dionike korporativne hijerarhijske ljestvice, ne treba zaboraviti da se one u poslovnom kontekstu ponajprije razvijaju kako bi se podignula razina efikasnosti.

U nastavku donosimo kratak test za svakog direktora, rukovoditelja, velikog ili malog šefa. Pogledajte koje su karakteristike hrvatskih menadžera i pokušajte u ta dva tipa pronaći svoj stil upravljanja timom.

‘Tvrdi’ menadžer



Slabo uči

Smatra da su važni procesi i postupci, a ljudi su u drugom planu

Dobro pliva unutar kompanijske kulture

Spreman se prilagoditi kako bi se održao

Teško se nosi s mladim generacijama jer je naviknut na poslušnost i moć autoriteta koji dolazi iz pozicije

Autističan i zatvoren, ne smije pokazati da je ranjiv

Zna sve odgovore i najpametniji je



‘Meki’ menadžer



Kreira viziju i smisao te je odlučan to pretvoriti u vrijednost

Upravlja promjenama i osmišljava ih

Pokreće promjene

Mijenja se da bi stvorio

Srdačniji je, otvoreniji i pristupačniji

Potiče dijalog

Poštuje konstruktivne ideje i prijedloge

