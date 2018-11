Munjiza objasnio zašto hrvatski trgovci na Crni petak ne ‘popuštaju’ 90 posto

Gužve pred i u trgovačkim centrima počele su se stvarati u petak na famozni Black Friday, a to se sve ponovilo i u subotu i nedjelju jer su naši trgovci odlučili cijelu potrošačku groznicu produljiti i na Black Weekend. Valja naglasiti kako su se popusti pod parolom Black Friday nudili i u petak prije tjedan dana. No, brojni su potrošači iskoristili društvene mreže kako bi komentirali mnogo niže popuste od onih koje su očekivali.

Dok u originalnoj verziji tog svojevrsnog potrošačkog blagdana u Americi cijene padaju i do 90 posto, u Hrvatskim su se trgovinama većinom nudili sramežljivi popusti od 20 do 30 posto s tek rijetkim velikim natpisima ‘popusti do 70 %’. Zašto si američki trgovci mogu dopustiti takav totalni popust, a hrvatski ne mogu, pitali smo konzultanta Dragana Munjizu.

– Trgovci u SAD-u nakon Dana zahvalnosti (Thanksgiving) žele isprazniti zalihe u skladištima prije Božića. To je njima jako bitan praznik jer se nakon njega ulazi u blagdansko raspoloženje kada se ponuda bitno mijenja. Ljudi u SAD-u imaju i određene navike potrošnje i čekaju taj dan i spremni su na taj dan znatnije iskeširati. Mi u regiji i u EU smo preuzeli Crni petak kako bismo iskoristili priliku da se još nešto proda, ali nismo preuzeli cijeli koncept u smislu totalnog čišćenja zaliha. I pitanje je trebamo li ga u potpunosti preuzeti – komentira Munjiza te napominje da oni koji se žele okoristiti totalnim sniženjem na Crni petak to mogu učiniti kupujući na internetskim platformama poput eBayja ili Alibabe.

Mudri trgovci će pratiti što se događa s e-trgovinom. Ako puno potrošača ode na e-trgovinu, to bi im moglo pomoći da shvate kako bi i oni trebali dati veće popuste, tumači. Međutim, dodaje kako ne ovisi sve samo o zakonodavstvu koje određuje koliko se može ponuditi popusta, odnosno otići u minus.

– Kad dajete velike popuste, neizravno komunicirate kupcima da imate veliku maržu. No, to ne mora biti do kraja istina, jer kupci nisu svjesni da možete ići u minus te im i na račun ulaska u crveno nudite popuste. Mnogi trgovci to nerado čine jer nisu navikli da idu u minus – objasnio je član Uprave kutinske Lonije Munjiza.

Zanimalo nas je i zašto se popust uvijek daje na neke jeftinije proizvode, umjesto na one kapitalne. Na primjer, nudio se veliki popust na memorijske kartice, a na iPhone s kojime bi zarada automatski bila puno veća da ga je kupilo više ljudi, nije se nudio nikakav popust.

– Najnovije iPhone nemate na zalihi. Imate svega par komada u dućanu i prisjetite se samo s kakvim se razočaranjem kupci susreću kada od četiri ujutro čekaju u redu kako bi kupili djetetu Playstation, kao što je nedavno bio slučaj, a onda već u 8:01 svi uređaji budu rasprodani. S druge strane, kako tehnološka roba brzo gubi vrijednost, trgovci lako pronalaze razloge za popuste kada žele proizvod rasprodati. Kupci su sretni da dobiju bilo kakav popust – zaključio je Munjiza.

