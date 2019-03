Tko i kako može umanjiti poreznu osnovicu za preneseni porezni gubitak

Trgovačka društva, fizičke osobe i drugi obveznici poreza na dobit obvezni su godišnje financijske izvještaje i prijavu poreza na dobit sastaviti i Poreznoj upravi dostaviti do kraja travnja, pa se velik broj njih tek ovih dana bavi pitanjima korištenja poreznih gubitaka iz prethodnih godina

Obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti već su Poreznoj upravi predali godišnju poreznu prijavu za 2018. i umanjili poreznu osnovicu za porezne gubitke iskazane u nekoj od prethodnih pet godina. Umanjenje porezne osnovice za porezni gubitak dopušteno je samo kod dohotka od samostalne djelatnosti, ali ne i na drugim izvorima dohotka. Za neiskorišteni osobni odbitak ne može se iskoristiti prijenos poreznoga gubitka.

Poslovni i porezni gubitak

Ako se pri utvrđivanju porezne osnovice kao razlike između prihoda i rashoda, korigiranoj za pojedine stavke koje je umanjuju ili uvećavaju, utvrdi negativna osnovica, porezni obveznik je ostvario porezni gubitak koji ima pravo prenositi i u sljedećih pet godina iskoristiti za umanjenje porezne osnovice.

Porezni gubitak u pravilu ima izvorište u računovodstvenom gubitku, ali zbog korekcije za prihode koji umanjuju poreznu obvezu (npr. prihodi od dividendi i udjela u dobiti) i za rashode koji se porezno ne priznaju (npr. 50 posto rashoda povezanih s osobnim prijevozom poduzetnika i drugih osoba ako se po toj osnovi ne obračunava plaća u naravi, 50 posto reprezentacije, nepriznati otpis nenaplaćenih potraživanja od kupaca i dr.), iznos poreznoga gubitka ne mora odgovarati gubitku nastalom kao rezultat poslovanja.

U pravilu je, zbog porezno nepriznatih rashoda, porezni gubitak manji od poslovnoga gubitka.

Poslovni gubitak pokriva se iz zadržane dobiti i rezervi ostvarenih u prethodnim godinama, a ako ih nema, podmirivat će iz dobiti sljedećih poreznih razdoblja. Ako se u idućim godinama ostvari dobit, ona će se ponajprije iskoristiti za podmirivanje gubitaka iz poslovanja prethodnih godina.

Porezni gubitak se u sljedećih pet godina koristi za umanjenje porezne obveze ako se u sljedećim godinama ostvari dobit. Takvo porezno pravilo omogućava poduzetnicima koji su za 2018. ostvarili dobit u poslovanju, a iz ranijih godina, unatrag do 2013., imaju prenesenih poreznih gubitaka, da umanje osnovicu poreza na dobit za prenesene gubitke. Time će im porezna obveza biti manja, a ostvarena neto dobit za raspodjelu veća.

Obveznik poreza na dobit koji je prešao na plaćanje poreza na dobit, bilo po vlastitoj odluci ili po sili zakona, pri utvrđivanju porezne obveze ima pravo iskoristiti porezne gubitke koje je ostvario dok je bio obveznik poreza na dohodak, ako nisu stariji od pet godina.

Ako je obveznik poreza na dobit u 2018. izmijenio razdoblje utvrđivanja poreza na dobit, tako da umjesto za kalendarsku godinu obvezu utvrđuje za razdoblje npr. od 1. travnja do 31. ožujka sljedeće godine, pa se njegova porezna godina razlikuje od kalendarske, time nije izgubio pravo na prijenos poreznih gubitaka koji nisu stariji od pet godina, uz uvjet da je prijelazno razdoblje do njegova novog poreznog razdoblja kraće od šest mjeseci. Njemu se to novo i prijelazno razdoblje za starost poreznih gubitaka računa kao jedna godina.

Zakonodavac je propisao ograničenja i zabrane prijenosa poreznih gubitaka za obveznike poreza na dobit kod kojih su provedene statusne promjene, čak i kad nisu stariji od pet godina. Načelno, pri spajanjima, pripajanjima i podjelama porezni gubitak prenosi se na pravnog sljednika. Na njega se prenose obveze, ali i sva prava pravnog prednika, uključujući i pravo na prijenos poreznoga gubitka, ali ne bezuvjetno.

Pravni sljednik izgubit će pravo na prijenos poreznoga gubitka iako nije stariji od pet godina ako u dva porezna razdoblja prije statusne promjene ne obavlja djelatnosti ili ako u dva porezna razdoblja nakon statusne promjene bitno promijeni djelatnost pravnog prednika. Bitnom promjenom djelatnosti smatra se promjena djelatnosti koju porezni obveznik stvarno obavlja, pri čemu je orijentir, ali ne i isključivi pokazatelj promjena odjeljka ili skupine propisane Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti iz 2007.

Što pri promjeni vlasništva

No i za ova su ograničenja propisane iznimke. Čak i ako bitno promijeni djelatnost, pravni sljednik neće izgubiti pravo na prijenos poreznoga gubitka ako je promjena djelatnosti rezultat očuvanja radnih mjesta i sanacije poslovanja.

Očuvanjem radnih mjesta smatra se očuvanje svih postojećih radnih mjesta u cijelosti, ali i poslovno opravdano očuvanje najvećeg mogućeg broja radnih mjesta, kao i očuvanje radnih mjesta dokvalifikacijom i prekvalifikacijom postojećih ili novih radnika. Obveznik poreza na dobit mora raspolagati vjerodostojnim ispravama i poslovnom dokumentacijom kojom to dokazuje. Isto se odnosi na postupke sanacije poslovanja.

Promjena strukture vlasništva može rezultirati gubitkom prava na prijenos poreznoga gubitka ako se u poreznom razdoblju struktura vlasništva promijeni za više od 50 posto u odnosu na početak razdoblja. 

