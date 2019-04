TOP 10 najtraženijih vještina na tržištu rada u 2022. Jeste li spremni?

U svega nekoliko godina deset najtraženijih vještina na tržištu rada drastično će se promijeniti, pokazuje istraživanje Future of Jobs Report koje je proveo Svjetski ekonomski forum. Rezultati tog istraživanja na pijedestal stavljaju vještine kritičkog mišljenja, kreativnost, prosuđivanja i donošenja odluka. Iako se na prvi pogled čini kao nešto što i nije tako različito od onoga što se sada traži, valja se dobro pripremiti i do maksimuma razviti tražene vještine. One će u vrlo skoroj budućnosti činiti veliku razliku koja će se očitovati i u plaćama.

Automatizacija povećava zahtjeve koji se stavljaju pred radnike kojima postaje od presudne važnost opremiti se vještinama budućnosti.

Val nove tehnologije i trendova koji djeluju disruptivno na uhodane poslovne modele transformira radna mjesta i zahtjeve koji se stavljaju pred radnu snagu. Prema ovom istraživanju, do 2022. sve će se manje tražiti ručni rad i fizička spremnost, kao i vještine upravljanja financijama te vještine uspostave i održavanja osnovne tehnologije. S druge strane, raste vrijednost analitičkog mišljenja i inovativnosti, kao i vještina aktivnog učenja.

Snažno će rasti važnost vještina kao što su tehnološki dizajn i programiranje. Stručnost u radu s novim tehnologijama samo je jedan dio jednadžbe jer su među najtraženijim vještinama za 2022. i ‘humanije’ vještine kao što su kreativnost, originalnost, samoinicijativnost, kritičko razmišljanje, uvjerljivost, pregovaranje te usmjerenost na detalje, fleksibilnost i sposobnost rješavanja složenih problema.

Tom popisu pridružuju se emocionalna inteligencija, vještina vođenja i društvenog utjecaja, a sve bolje kotira i uslužna usmjerenost.

NAJTRAŽENIJE VJEŠTINE U 2022. Analitičko razmišljanje i inovativnost

Aktivno učenje i strategije učenja

Kreativnost, originalnost i samoinicijativnost

Tehnološki dizajn i programiranje

Kritičko razmišljanje i analitičnost

Rješavanje složenih problema

Vođenje i društveni utjecaj

Emocionalna inteligencija

Rasuđivanje, smišljanje ideja i rješavanje problema

Analiza sustava i ocjenjivanje

Kompanije će trebati usvojiti niz organizacijskih strategija kako bi ostale konkurentne i pripremile svoje kadrove za strelovite promjene. Kompanije su u istraživanju navele kako već sada primjenjuju tri strategije vezane uz promjene u zahtjevima koji se stavljaju pred radnu snagu budućnosti. To su zapošljavanje potpuno novog kadra koji posjeduje tražene vještine za rad s novim tehnologijama na neodređeno, potpuno automatiziranje radnih procesa i usavršavanje postojećih kadrova.

Zavirite u izvornu tablicu iz istraživanja The Future od Jobs:

Komentari