Od danas veće cijene novih osobnih vozila

Od danas stupa na snagu novi izračun Posebnog poreza na motorna vozila (PPMV), a prema nedavno usvojenom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila obračunavat će se kao zbroj vrijednosne i CO2 komponente.

„Izračuni posebnog poreza na motorna vozila (PPMV) prema novom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu pokazuju da će većina novih osobnih vozila poskupjeti. Jeftiniji modeli, pogotovo oni sa motorima starije generacije, koji ispuštaju veće količine CO2, poskupjet će nekoliko tisuća kuna“, kazao je pomoćnik direktorice Sektora za trgovinu HGK Hrvoje Paver pojašnjavajući kako preliminarni izračuni pokazuju da će ovom izmjenom doći do oscilacije u cijenama vozila kompaktne klase od 1 do 2 %, dok će više klase biti i značajnije obuhvaćene, ovisno o CO2 parametru. Za očekivati je da će se primjenom ovog Zakona značajnije smanjiti uvoz rabljenih vozila sa visokim CO2 vrijednostima, odnosno starijih vozila, koja su u strukturi dosadašnjeg uvoza rabljenih činila više od 50%.

Time bi se trebalo doprinijeti upotrebi ekološki prihvatljivijih i efikasnijih motornih vozila s manjom potrošnjom, a u skladu s navedenim očekuju se i promjene u sklonostima potrošača, kao i prilagodbi tržišta.

Udruženje trgovine motornim vozilima pri HGK uputilo je nadležnima brojne prijedloge vezane uz izmjene Zakona, od kojih je prihvaćen samo manji dio. „Cjelokupna zainteresirana struka na vrijeme je dostavila prijedloge korekcija, kao i već gotove modele oporezivanja bazirane isključivo na CO2 komponenti s jasnim definicijama i izračunima koji su uistinu vodili računa kako o fiskalnoj tako i o socijalnoj, ekološkoj i sigurnosnoj komponenti, ali se zakonodavac ipak odlučio na složeni izračun baziran na kombinaciji vrijednosne i CO2 komponente“, istaknuo je predsjednik Udruženja trgovine motornim vozilima pri HGK Ivo Ivančević.

Naime, prodaja novih vozila ne prati porast BDP-a u RH. „Značajnijem oporavku prodaje novih vozila doprinijela bi manja penalizacija prilikom uvoza vozila od dosadašnje, koja u RH iznosi od 30 do 60%, dok je ukupno porezno opterećenje u susjednim zemljama, primjerice u Sloveniji od 23 do 35%, a u Mađarskoj od 29 do 31%. U 2016. godini prodano je oko 40.000 novih vozila, što još uvijek nije ni 50 posto pred recesijskih 88.000 vozila“, rekao je Paver zaključivši da trgovce novim motornim vozilima očekuje zahtjevna godina sa neizvjesnim rezultatom.

