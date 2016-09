Stručnjaci predviđaju: Ulazak RWE Plina na tržište neće, nužno, pojeftiniti plin krajnjim korisnicima

Ulaskom tvrtke RWE Plin na hrvatsko tržište, građani će po prvi puta biti u prilici odabrati povoljnijeg opskrbljivača za sebe. Predsjednik Uprave RWE Plina i RWE Energije Zoran Miliša poručio je kako je plan u sljedeće tri godine zauzeti oko deset posto tržišta opskrbe plinom, a kućanstva mogu odabrati opskrbljivača koji nudi jeftiniji plin te postignuti značajne uštede. No, hoće li biti sve baš tako za lider.media je prokomentirao profesor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu Igor Dekanić. Ističe kako će ovo proširenje tržišta dovesti do poboljšanja odnosa na tržištu.

– Takav je trend u Europi i to je dobro za Hrvatsku. Međutim, dugoročno to ne mora dovesti do pojeftinjenja plina. Primjerice, u telekomunijkacijama konkurencija nije rezultirala pojeftinjenjem telekomunikacijskih usluga, pa se to može preslikati i ovu situaciju s plinom. Međutim, sigurno će se poboljšati asortiman, kvaliteta i opskrba plinom- rekao je Dekanić.

Da ulazak RWE-a u široku potrošnju ne znači konačnu liberalizaciju tržišta smatra profesor Miljenko Šunić iz Hrvatske stručne udruge za plin. On podsjeća na odluku hrvatske Vlade kojom je definirana cijena ulaznog plina, a koja bi trebala biti ukinuta u ožujku iduće godine. Naime, Šunić podsjeća kako je u Hrvatskoj liberalizirano tek tržište “poslovne” potrošnje.

– U jednom trenutku poslovnim je potrošačima u Hrvatskoj plin bio znatno skuplji od onog u Europi, pa je država dozvolila i drugima, osim INA-e, da im budu dobaljači. Međutim, valja se prisjetiti kako je, kada je prenošen plin iz INA-e u HEP, tada je definirana njegova cijena, a odluka Vlade kojom se definira cijena uvoznog plina, do trećeg mjeseca iduće godine, je još uvijek na snazi. Što se tiče RWE-a, ne mogu točno ocijeniti radi li se o dampingu ili nekom aranžmanu koji je profitabilan, jer uz plin, veže i struju. Činjenica je, međutim, da je u Europi trend pada cijene plina, a RWE je u toj situaciji iznimno aktivan. Realno gledano, što se tiče široke, pa i poslovne potrošnje plina, u Hrvatskoj ima mjesta za 4 do 5 dobavljača, a ne njih 17, 18 – zaključuje profesor Šunić.

Komentari