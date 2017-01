Ne propustite najljepša putovanja vlakom kroz Europu

Od Venecije, Rima do Londona ili Pariza, ovo su najbolje destinacije koje možete i trebate posjetiti putujući vlakom kroz Europu, preporučuju s portala Putujmo jeftino.



Italija, od Venecije do Napulja

Posjetite Veneciju autobusom ili automobilom iz Hrvatske i pripremite se za nezaboravnu avanturu. Vlakom od Venecije do Napulja možete za samo 6h i to za samo 39 eura za jedan smjer odnosno 78 eura za povratnu kartu u ugodnom i najbržem Italu. Super komforan vlak će vas provesti kroz cijelu Toskanu i Veneto sve do kraja Italije. Posjetite Firencu, Bolognu, Sienu, Rim i Napulj kao usputne postaje. Preporučujemo da za ovo putovanje rezervirate karte barem 30 dana ranije.



Vlakom od Madrida do Pariza

Putujte predivnom Španjolskom i Francuskom. Na ovom super putovanju u 13 sati možete proći nevjerojatnu udaljenost i posjetiti Pariz. Avionom (jedan smjer) već od 100 eura iz Zagreba za Pariz i onda vlakom do Madrida (ili obrnuto) pa ponovno avionom (jedan smjer) već od 100-150€ do Zagreba. Nezaboravno putovanje u trajanju od 13h i vožnjom kroz cijelu Španjolsku i Francusku. Cijena karte za vlak iznosi oko 150 eura, može se pronaći i povoljnije ako rezervirate dovoljno unaprijed. Posjetite hotelscombined i rezervirajte i smještaj u Madridu i Parizu. Odličan izbor i za bračno putovanje.



Od Münchena do Innsbrucka

Putujte od Njemačke, Münchena do predivnog Innsbrucka u Austriji. Putovanje traje nešto više od 3h, ali pogled iz vlaka ostavlja bez daha. Odličan izbor za sve željne avanture. Za 199kn možete autobusom iz Zagreba do Münchena zatim vlakom do Innsbrucka i potom vlakom do Zagreba. Za rezervaciju karte za vlak pogledajte stranicu Bahn.



Švicarska odiseja, od Zermatta do St.Moritza

Predivno putovanje kroz istične i zapadne Alpe. Putovanje kakvo se rijetko kada može iskusiti. Posebno lijepo u rano proljeće. Preporučujemo putovanje u travnju. Udaljenost je oko 300 km odnosno nešto više od 7 h u predivnom vlaku na ovom veličanstvenoj ruti.



Doručak u Munchenu i večera u Veneciji

Dobro ste pročitali. Krenite ujutro iz Münchena nakon doručka i putujte kroz Italiju preko Verone do Venecije gdje dolazite u kasnim posljepodnevnim satima. Predivno putovanje u trajanju nešto više od 7h. Do Münchena možete autobusom, a iz Venecije se možete vratiti autobusom u Zagreb. Za ovo putovanje nije loše uzeti i europass u trajanju od 24h.

