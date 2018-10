Dalić: U rješavanju krize u Agrokoru nije bilo urote i korupcije

Nije bilo namjere urote i korupcije u rješavanju krize u Agrokoru, rekla je bivša potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić na predstavljanju svoje knjige ‘Agrokor: Slom ortačkog kapitalizma’, u organizaciji Jutarnjeg lista, koje je okupilo brojnu poslovnu i političku scenu, uključujući i premijera Andreja Plenkovića.

– Dokaz tome je činjenica da su sve savjetnike platili vjerovnici koji nisu dovodili u pitanje njihov rad nego su im davali podršku. Međutim politika, ili jedan njezin dio, odlučio je da će vjerovnike, mahom strane banke, štititi od njih samih pa je taj slučaj podignut na razinu nacionalnog problema broj jedan – rekla je Dalić i naglasila kako su ‘događaji koji se nikada nisu dogodili’ svaki na svoj način obilježili proces.

Knjiga je, kako je rekla, nastala zbog potrebe da objasni kako su se događaji zbivali kada se Vlada suočila s krizom u Agrokoru.

– Nastale su brojne laži u javnom prostoru, onih koji su htjeli da proces izvanredne uprave ne uspije. Vlada nije dala 300 milijuna eura pozajmice Agrokoru. U Vladi nije postojao Borg, nije bilo urotnika niti korupcije. Radnici nisu došli na Markov trg, a Vlada nije dala garancije na teret poreznih obveznika, konstatirala je Dalić.

Tajne skupine nije bilo

Dodala je i da je podnijela ostavku zbog događaja koji se nisu nikada dogodili.

– Tajne skupine nije bilo, ali zbog poruka koje su se našle u javnom prostoru, stabilnost Vlade je bila poljuljana. Iako je to bila namještaljka, premijer i ja smo se dogovorili da podnesem ostavku iako nisam kriva za ono što mi se stavlja na teret, poručila je Dalić.

Otkrila je i da je knjiga ‘Slom ortačkog kapitalizma’ i knjiga o hrvatskoj politici koja se nije uspjela izdignuti iz prizemnog politikantstva. To je objasnila konstatacijom da što su pojedini političari imali manje gospodarskog iskustva, što su manje čitali i pratili izvješća izvanredne uprave, to su bili spremniji prihvaćati i strastveno bez ikakvih ograda širiti interesno obojene glasine i konstrukcije.

– Možemo se izboriti i s najvećim gospodarskim problemima, a ovaj primjer pokazuje koja su to ekonomska načela koja vode u uspjeh, rekla je Dalić glavnu poruku knjige i dodala da čvrsto vjeruje da Hrvatskoj nije mjesto na začelju Europske unije.

Na kraju se obratila premijeru Plenkoviću, rekavši kako je on ‘donio političku hrabrost, političku volju bez koje ne može uspjeti niti jedna promjena, niti jedna reforma’ te da s političkom voljom sigurno možemo bolje, možemo doći do koristi i za društvo i za ekonomiju.

Mega bankrot

Guverner HNB-a Boris Vujčić rekao je da neće govoriti o literarnim dijelovima knjige, koja je jako dobro napisana te da se radi se o fer ocjeni situacije koja je bila u bankovnom sustavu i oko detalja koje su prije znali Dalić i on.

– Mi smo se najranije počeli baviti onime što je završilo kao rješenje cijelog slučaja, a time smo počeli u 2012. kada smo primijetili da je izloženost domaćih banaka Agrokoru previsoka. HNB se ne bavi analizom poduzeća nego banaka te sigurnošću depozita u bankama. Kriza u Agrokoru označila je najveći bankrot koji se dogodio u Europi u zadnjih 100 godina – rekao je Vujčić i nazvao ga mega-bankrotom budući da je njegov dug iznosio 7 posto BDP-a.

Gojko Drljača, glavni urednik gospodarskog sadržaja Hanza Medije rekao je da je znao da je Dalić stručna i da mnogo zna.

– Međutim jedno je biti stručan, a drugo je napisati dobru knjigu. Ipak, svi koji pročitate knjigu vidjet ćete da je to iznimno zanimljiva publicistika. Pročitat ćete ju u dahu, a otkrit ćete puno toga novoga. Duboko sam uvjeren da će knjiga poslužiti za izradu nekih studija slučaja, i zbog toga je knjiga važna već sama po sebi. Knjiga je prvenstveno o politici jer ukazuje na ključne probleme hrvatske politike danas, a i hrvatskog društva danas. Jako se bojim da je većina hrvatskih političara jako dobro shvatila da birači nisu racionalni, da često biraju opcije koje su parcijalne, orijentiraju se interesno ili iracionalno. I onda se sve to svodi na to da se naši političari dodvoravaju sve više iracionalnom biračkom tijelu. Čak i populističke stranke i mainstream stranke svele su se uglavnom na isto, uvjeren je Drljača.

Vapaj za promjenama

Nadovezao se ekonomski konzultant Željko Perić rekavši da je Agrokor najveća operacija od Oluje na hrvatskom području.

– Zato želim čestitati svima. Martina je napravila jedan izuzetno dobar potez. Kad je Martina počela pisati knjigu, zapitao sam se što ti sad treba opet se prisjećati situacije u kojoj su te pljuvali i gazili, što će ti taj stres. No, pred kraj knjige našao sam odgovor – ‘U nas se za sada nije dogodila pokretačka energija za reforme koje su se dogodile kroz cijeli proces i zato je napisana ova knjiga’. Vidio sam njezin vapaj za promjenama. Može se, ali treba se uložiti i biti otvoren novim znanjima, rekao je Perić.

Profesor na zagrebačkom Pravnom fakultetu Mladen Vedriš rekao je da jeknjiga vrhunski pedagoški uradak, i da će jako dobro doći ne samo studentima nego i vladama i interesnim skupinama i svima onima koji su u knjizi spomenuti.

– Rekao sam autorici da je gotovo bila dužna takvu knjigu i napisati jer mora postojati jasan i transparentan način da se pokaže što se dogodilo i što se zahvaljujući ovom procesu nije dogodilo. Dugo je u Hrvatskoj vladalo uvjerenje da je Agrokor bio ‘too big to fail’. Ako gledate noviju ekonomsku povijest, nema ozbiljne i odgovorne države koja nema obvezu reagirati kad se dogodi ovakva kriza. Naravno, pitanje je kako reagirati. Znači morate spriječiti rasap, a istovremeno ne smijete zatvaranjem jednog problema otvoriti tri druga. Recimo da je dio onih koji su vezani uz poslovni sustav Agrokora došlo do bankrota. U knjizi Dalić je spomenula da je oko 40 tisuća ljudi bilo direktno uključeno, dok je oko 150 tisuća indirektno bilo uključeno u cijeli slučaj. Zamislite da se problem prelio na sve njih, upitao se Vedriš.

>>>Ramljak i Borg zajedno su ušli u Agrokor – mediji

Ortački kapitalizam

Guverner Vujčić istaknuo je kako iako u Hrvatskoj još uvijek ima ortačkog kapitalizma, on je ipak u padu.

– Razvojem Hrvatske tlo se za takvu vrstu kapitalizma isušuje. U Hrvatskoj još uvijek vlada neshvaćanje suštine kapitalizma, kao i neodlučnost o tome želimo li biti kapitalistička zemlja u punom smislu te riječi. U ovome trenutku najveća prepreka za reforme u Hrvatskoj nije toliko ortački kapitalizam, koliko interesna mreža koja se stvorila i koja se opire svakoj većoj reformi – rekao je Vujčić.

Vedriš je na to rekao kako je pucanje poslovnog modela kakav je bio Agrokor krenulo još 2013. godine nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju jer je tada počeo jačati konkurentski pritisak.

– Važno je reći da promjene sustava koje su se i mentalno i faktografski dogodile oko Agrokora moraju biti pouka za dalje. Jer ta interesna mreža možda je poprimila drugi oblik nakon slučaja Agrokor, ali ona je i dalje tu. Ako kao pouku uzmemo da se više isplati djelovati i nositi rizike promjena, nego čekati, onda i ova knjiga svakako ima svoju vrijednost – zaključio je profesor Vedriš.

Na predstavljanju knjige su uz premijera, prisustvovali i ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, potpredsjednici Vlade Damir Krstičević i Marija Pejčinović Burić, predsjednik saborskog Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić, izvanredni povjerenik u Agrokoru Fabris Peruško i njegova zamjenica Irena Weber, kao i bivši povjerenik Ante Ramljak.

