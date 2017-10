Grmoja traži hitno zaustavljanje projekta u Republici Srpskoj koji prijeti dolini Neretve

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja pozvao je u četvrtak navečer premijera Andreja Plenkovića i ministricu vanjskih poslova Mariju Pejčinović Burić da pokušaju zaustaviti projekt Gornji horizonti u Republici Srpskoj zbog kojega se, upozorava, već povećao salinitet Neretve na području Opuzena i Metkovića, a sada i na području BiH, u općini Čapljina.

Pozivam premijera i ministricu da poduzmu aktivnosti i pokušaju zaustaviti daljnju gradnju tog projekta, da se napravi procjena utjecaja na okoliš u Hrvatskoj i da se zaštite dolina Neretve i Hrvati u BiH, čija je poljoprivreda također ugrožena tim projektom, rekao je Grmoja u Hrvatskom saboru nakon zatražene stanke.

Zbog projekta Gornji horizonti, koji se nastavlja u Republici Srpskoj, prosvjedi su počeli još 2005.; još 2012. godine upozoravali smo, a sada je svima jasno da se zbog njega povećao salinitet Neretve, rekao je Grmoja i upozorio da se u nadolazećem vremenu očekuje još manji dotok slatke vode, a time i prodor mora dublje u BiH.

To se, objasnio je, događa jer se voda koja je prije odlazila u Nerevtu, Bunu, Bregavu, sada preusmjerava, a u planu je i gradnja HE Dabar. To je dio projekta Gornji horiznoti, Donji su horizinti već završeni i zbog njih je donji tok Neretve ostao bez 4 milijarde prostornih metara vode, a ako se projekt dovrši, ostat će bez još dvije milijarde, navodi Grmoja.

Kad Republika Srpska gradi takve energetske objekte, morala bi kod procjene utjecajan na okoliš u obzir uzeti i utjecaj na Hrvatsku, no njih to uopće ne zanima, Republika Srpska se izgleda ponaša kako želi, ustvrdio je zastupnik.

“Bez međunarodnog, odnosno vanjskog političkog pritiska neće biti ništa od borbe protiv tog štetnog projekta”, zaključio je Grmoja.

