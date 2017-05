Plenković: Nisam znao za krizu u Agrokoru

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u petak da je mogućnost suradnje HDZ-a i SDP-a na državnoj razini “još daleko”, predloživši svima u političkome životu da se “koncentriraju na predstojeće lokalne izbore 21. svibnja i boljitak svih građana Hrvatske”, a potom će se razgovarati o nacionalnoj razini.

Plenković je u Dugom Selu nazočio predstavljanju HDZ-ovih kandidata na lokalnim izborima, a novinare je zanimao njegov komentar stajalište Mosta da je s HDZ-om suradnja moguća ako se iz stranke maknu on i vrh HDZ-a, kao i to je li na državnoj razini moguća velika koalicija SDP-a i HDZ-a.

Plenković je ponovio da je njegova suradnja s ministrima iz Mosta u Vladi bila dobra te da ni jednu riječ ne želi reći protiv kolega. “Predlažem svima da se koncentriramo na teme važne za lokalne izbore, na načelo supsidijarnosti i boljitak svih naših ljudi diljem Hrvatske”, dodao je.

Još smo daleko od velike koalicije

O situaciji na nacionalnoj razni, kazao je, razgovarat će se nakon lokalnih izbora te je podsjetio da je HDZ donio tri odluke – o prestanku suradnje s Mostom jer su podržali inicijativu SDP-a za opozivom ministra financija, da se razgovara s parlamentarnim strankama radi rekonfiguracije parlamentarne većine te da se, ako se u tome ne uspije, ide na nove izbore.

To je vrlo jasan okvir, istaknuo je Plenković te na upit postoji li nakon eventualnih izvanrednih parlamentarnih izbora mogućnost velike koalicije HDZ – SDP odgovorio: “O tom potom, daleko smo od toga. To sad vi već idete u četvrte korake”, kazao je.

Vlada je u četvrtak odobrila DORH-u dodatnih 5 milijuna kuna za istrage u Agrokoru pa je novinare zanimalo radi li se tu o svojevrsnom pritisku na pravosuđe, što je premijer odbacio i podsjetio da je DORH tražio dodatna sredstva od Vlade.

– Glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan pisao je Vladi, ističe Plenković i kaže kako mu, s obzirom na to, nije jasno gdje je tu Vladin pritisak. Naglašava da se odgovorna vlast i politika “u ozbiljnoj, organiziranoj državi, koja je članica EU i NATO-a” ne miješa u rad pravosuđa, DORH-a i policije, niti radi ikakav pritisak.

– I ne radi ni hajku niti traži nečiji politički skalp, ako hoćete. Ono što odgovorna vlast radi – omogućuje institucijama da imaju potrebne instrumente i alate da rade svoj posao neovisno i učinkovito. To je ključ. Da se istraži sve, ako je bilo nekakvih nezakonitosti. Ja sam to vrlo razložno objasnio i iza toga stojim od prvog dana. I to je ta fina nijansa koju bi bilo dobro da javnost prepozna između politikantstva i ozbiljne politike. Ja pripadam ovoj drugoj, poručio je.

Plenković: Nisam znao za krizu u Agrokoru

S obzirom na izjavu izvanrednog povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka da su pojedini političari već oko Nove godine znali za krizu u tom koncernu, novinari su premijera pitali je li on bio upoznat s time, na što je odgovorio kako nije imao nikakvih saznanja kakve su Agrokorove “knjige”.

– A, je li znao netko drugi – moguće je. Ali, niti me je bilo koja služba ili institucija obavijestila, niti sam ja to mogao znati, ustvrdio je.

U pogledu potencijalnih tužbi vjerovnika prema Hrvatskoj, s obzirom na donošenje Zakona o izvanrednoj upravi, poznatijeg kao “lex Agrokor”, premijer ističe da je okvir tog zakona “vrlo čvrst i kvalitetan”.

– Omogućuje da kroz proces restrukturiranja dođe do nagodbi, do sređivanja niza dugova koji su se akumulirali proteklih godina i to je temeljna zadaća izvanrednog povjerenika i renomiranih međunarodnih savjetnika koji mu pomažu u poslovnom i financijskom restrukturiranju, kaže Plenković.

Dodaje da je u pogledu Agrokora u tijeku “plan A” kojem je rok godinu dana.

– Plan A traje. Zakon pruža 12 mjeseci, korak po korak… Jeste li doživjeli tsunami? Niste! Jesmo li ga spriječili? Jesmo! ‘Ajmo malo govoriti o tome, poručio je Plenković.

