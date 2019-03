Ponovo odgođen stečaj Brodogradilišta 3. maj

Ročište radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad Brodogradilištem 3. maj ponovo je odgođeno. Trgovački sud u Rijeci zakazao je novo ročište za 28. ožujka, do kada će se pričekati dogovor o isplati plaća i nastavku proizvodnje, koji pokušavaju postići resorna ministarstva, odabrani strateški partner i Uljanik.

S odgodom ročišta suglasio se privremeni stečajni upravitelj Zdravko Čupković, kao i predstavnici radnika, Sindikalnog odbora za opstojnost 3. maja i sindikati 3. maja.

Svim vjerovnicima bit će ponuđeni sporazumi o isplati duga, kojim bi im se do 15. travnja isplatilo 15 posto duga, a ostatak do kraja godine. Taj sporazum do sada je potpisala trećina vjerovnika.

Prema Fininim podacima, račun 3. maja na današnji dan blokiran radi duga od 91 milijun kuna, od kojih se 18,7 milijuna kuna odnosi na plaće radnika.

Prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad Brodogradilištem 3. maj počeo je na Trgovačkom sudu u Rijeci u početku siječnja, a račun tog brodogradilišta sada je blokiran oko 200 dana.

U ponedjeljak je održan sastanak ministar gospodarstva Darka Horvata, Uprave i sindikata Uljanika te strateškog partnera Tomislava Debeljaka nakon kojega je istaknuto da bi Vlada ovoga tjedna trebala donijeti odluku ide li se u restrukturiranje Uljanik grupe ili ne.

– Samo su dva puta – ili ćemo se odlučiti za restrukturiranje i ovu međufazu financirati kreditom koji u ovom trenutku neće opteretiti državni proračun niti likvidnost strateškog partnera, ili ćemo donijeti odluku da je jedino rješenje stečaj, rekao je ministar gospodarstva Darko Horvat nakon sastanka.

