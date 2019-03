Preseljenja: Državni inspektorat dolazi u Inu, Zagreb dobiva gruntovnicu na kraju grada

Oko 500 državnih inspektora dolazi u Inu. Nije to vijest o nekoj kontrolnoj mega-akciji, nego će Državni inspektorat u napuštenoj zgradi Ina Naftaplina u Šubićevoj ulici stolovati od 1. travnja (nije šala!). Najam galerije i prvog kata za početak će porezne obveznike stajati 150.000 kuna na mjesec, a kako će inspektori osvajati kvadrat po kvadrat sve veći dio zgrade, tako će i najamnina za Inspektorat rasti – sve dok 700 inspektora ne osvoji tri kata zgrade.

Kako prenosi Večernji list, ministar gospodarstva Darko Horvat planira u Šubićevoj osnovati gospodarsko središte objedinjujući Ministarstvo, Inspektorat i Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG-BICRO), i kupiti zgradu u kojoj je 8. listopada 1991. donesena odluka o razdruživanju od Jugoslavije. Ina zasad tu zgradu prodaje za 25 milijuna eura. O cijeni će se još razgovarati nakon što i državni procjenitelji kažu svoje, ali kupac koji se već izjasnio da će kupiti zgradu u pregovorima će biti u podređenom položaju.

Nekako paralelno s useljenjem Inspektorata, priprema se i, kako bi se u NSK-u od Nove godine ustoličilo sjedište hrvatskog polugodišnjeg predsjedanja Europskom unijom. Tako će Zagrepčani u gruntovnicu na kraju grada putovati autobusima, jer zgrada Sky Officea nije u tramvajskoj zoni.

Ako je jedan primjer slučaj (sjedište predsjedanja EU-om), drugi koincidencija (selidba gruntovnice), onda je treći definitivno tendencija (Državni inspektorat). I potvrđuje da Hrvatska nema baš nikakvu strategiju upravljanja državnom imovinom, koje ima i previše, ali je rascjepkana, pa za svako objedinjavanje nekoliko službi ne postoji adekvatan prostor. A da se i ne govori o objedinjavanju državnog aparata na jednome mjestu i paralelnom iseljavanju iz atraktivnih, a neprimjerenih prostora koji bi se mogli pametnije iskoristiti nego kao pribježište državnih službenika. Taj projekt Zagreba na Savi koji se još od početka ovog stoljeća s vremena na vrijeme izvlači iz ladice ne bi bio jeftin, ali bi mogao biti održiv uz prodaju postojećih nekretnina i dobar poguranac iz fondova EU. No, za to je potrebna strategija, koju (ni) ova Vlada nema. I zato će se državne službe i dalje – od (ne)prilike do (ne)prilike – seljakati Zagrebom.

Komentari