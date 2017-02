Škrlec: Ženska kreativnost i poduzetnički potencijal nedovoljno iskorišteni unutar cijele Unije

Ured zastupnika u Europskom parlamentu Davora Škrleca organizirao je jučer u Dubrovniku četvrti u nizu besplatnih jednodnevnih seminara za poduzetnice s ciljem podizanja razine sudjelovanja ženske populacije u poslovnim i gospodarskim aktivnostima Hrvatske.

Polaznice su putem seminara mogle saznati iz prve ruke kako pokrenuti vlastiti posao, otvoriti i registrirati obrt, predstaviti se potencijalnim klijentima, iskoristiti prednost informacijskih tehnologija i uspjeti u poduzetničkom okruženju.

– Iako u Europskoj uniji čak 52 posto čine žene, tek 34 posto njih može se svrstati u poduzetnice, što nam pokazuje kako su ženska kreativnost i poduzetnički potencijal nedovoljno iskorištene kategorije unutar cijele Unije. Pojačano sudjelovanje žena u poduzetništvu osigurava ne samo stvaranje novih poslovnih mogućnosti, već i povećanje konkurentnosti među tvrtkama, a i čitavim gospodarstvima, rekao je Davor Škrlec, zastupnik u Europskom parlamentu.

– Mislim da su se žene počele buditi i da su krenule u pravom smjeru o čemu svjedoči i veliki broj žena koje zanima kako osnovati svoje poduzeće, kako se prezentirati i prodati te naučiti vještine koje im u tome mogu pomoći. Na sreću, izašli smo iz krize, ali su mnoge žene za vrijeme krize ostale bez posla i to u najboljim godinama kako nije bilo adekvatnih radnih mjesta i odlučile učiniti nešto za sebe, odnosno, uzeti stvari u svoje ruke. Mlađe generacije su drugačije i njima je poduzetništvo i rizik ipak nešto s čime se bolje nose. – dodao je Škrlec.

Dubrovačko-neretvanska županija ima sve blagodati klime, mora i sunca, a i ostalih potencijala za razvoj održivog turizma. U godini održivog turizma proglašenoj od strane UN-a fokus mora biti usmjeren na gospodarske aktivnosti koje potiču otvaranje zelenih radnih mjesta.

Žene bi se u tom slučaju mogle posvetiti razvoju inovativnih uslužnih djelatnosti, proizvodnji autohtonih proizvoda i ekološki uzgojene hrane, organizaciji različitih turističkih sadržaja i zanimljivih događanja – poruka je organizatora seminara.

Ivana Radić, regionalna direktorica Alpha Group East Europe, navela je nekoliko razloga zašto žene tek zadnjih nekoliko godina počinju stvarati svoja poduzeća i počinju se baviti poduzetništvom.

– Kao prvo, hrvatsko društvo je patrijarhalno društvo u kojemu žena ima svoju ulogu, a to je prvenstveno biti majka i brinuti o obitelji. Nije to mala uloga, ali o ženama obitelj jako ovisi. Drugo, ženama treba poticaj, možda malo veći nego muškarcima jer žele biti sigurne i imati plan ako nešto pođe „loše“, vole se upustiti u nešto ako baš jako vjeruju u to. Preuzimanje rizika za žene nije neka opcija, one se bave svim algoritmima koji postoje da izbjegnu rizičnost, rekla je.

