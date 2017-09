Todorić: Amnezija? Dovoljno je pogledati moj mailbox

Vlasnik Agrokora Ivica Todorić reagirajući na svome blogu u petak na izjavu premijera Andreja Plenkovića iz Estonije kako ne bilo dobro da dođe “do kolektivne amnezije” o realnosti koja je bila prije šest mjeseci, poručio mu je kako očito zaboravlja da narod pamti puno dulje nego to politika želi.

“I ja pamtim dugo, a događaje od 26. veljače i 26. ožujka ove godine pamtit ću zauvijek”, ističe Todorić te podsjeća premijera kako su se vidjeli samo dvaput u životu.

Naš drugi sastanak, za razliku od prvog, dogodio se na moju inicijativu, a prezentirao sam vam Stand still, navodi Todorić.

Osim mene i Vas sastanku su nazočili i (potpredsjednica Vlade) Martina Dalić i (ministar unutarnjih poslova) Davor Božinović. Tada ste mi rekli kako ćete i sami dati preporuku bankama oko projekta Stand stilla. No, to niste učinili, ostavili ste me bez informacija, i aktivirali ste Lex iako za to niste imali niti dokumentaciju iz kompanije niti jedan uvjet koji propisuje zakon! To je istina gospodine predsjedniče Vlade, naglašava u svome blogu Todorić.

A istina je i da je Martina Dalić prijetila i meni i mojoj obitelji, istina je da je to činila komunikacijskim alatima koji se ne mogu obrisati, ustvrdio je Todorić i dodao kako je istina da su prijetnje bile vrlo izravne, neke i pred svjedocima.

Amnezija?, upitao je Todorić i napomenuo kako joj je za to dovoljno pogledati u arhivu svojeg mailboxa. Istina je i to da pripremam čitav niz postupaka protiv pojedinaca i institucija čiji je angažman oko Agrokora bio protuzakonit, najavio je Todorić. “Tužbe Martine Dalić jedva čekam te pritom nemam amneziju već živo sjećanje, ali i sve potrebne dokaze da bezočno laže ona koja je bila generator otimanja Agrokora”, naglašava Todorić u najnovijem blogu.

Hrvatski premijer Andrej Plenković komentirao je u petak u Tallinnu najnovije optužbe vlasnika Agrokora Ivice Todorića, kazavši da ne bilo dobro da dođe “do kolektivne amnezije” o realnosti koja je bila prije šest mjeseci.

“Nema nikakva govora o pritisku Vlade. Zakon o Agrokoru je prije svega napravljen da se mogao aktivirati jedino uz privolu uprave, ne samo Vlade i ne bi bilo dobro da sada dođe do neke kolektivne amnezije, da se u roku od šest mjeseci zaboravi realnost u kojoj je kompanija u tom trenutku bila, da se zaboravi ono što je najbitnije zbog čega je donesen zakon za kompanije od sistemskog značaja i posljedice domino efekta koje je to moglo imati na hrvatsko gospodarstvo”, rekao je Plenković.

