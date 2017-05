Vrdoljak: Spremni smo potpisati Mostov zahtjev za samoraspuštanje Sabora

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak u ponedjeljak je neprimjerenim rječnikom ocijenio izjavu premijera Andreja Plenkovića da je oporba prošloga tjedna “izgubila” u Saboru kad se glasalo o povjerenju ministru financija Zdravku Mariću, jer će se, istaknuo je, u idućem razdoblju pokazati ima li HDZ parlamentarnu većinu.

Vrdoljak je u emisiji Hrvatskog radija “Oporbeni zarez” kazao kako kod glasovanja o povjerenju ministru Mariću nije bilo ni poraženih niti pobjednika, te da su takve ocjene neprimjerene. “Ovo nije ni poraz ni pobjeda, već kriza”, poručio je i naglasio kako jednak odnos snaga u parlamentu 75:75 znači krizu, koja zahtijeva vrijeme za pristojnost i razgovor, “a ne za omalovažavanje oporbe od strane Andreja Plenkovića”.

Glasovao sam za opoziv Marića i nisam se osjećao poraženim

“Ja sam glasovao za opoziv Marića i nisam se osjećao poraženim, već zabrinutim”, istaknuo je i dodao da u Hrvatskoj treba donijeti niz ozbiljnih odluka, a ne se hvaliti pobjedama i porazima. Naglasio je kako se u tzv. preslagivanju ne može računati na HNS i IDS, s kojim njegova stranka dijeli svjetonazorska načela, a još manje na neku manjinsku Vladu.

Upitan misli li da će prvi test nove parlamentarne većine nakon lokalnih izbora biti izglasavanje povjerenja novim ministrima umjesto razriješenih Mostovih, ustvrdio je kako će HNS biti protiv premijerova prijedloga za imenovanje novih ministara, a da će test za novu većinu biti HNS-ov zahtjev za opozivom cijele Vlade, kojeg HDZ-ov Gordan Jandroković, kao novi predsjednik Sabora, mora staviti na dnevni red u roku od 30 dana.

Vjeruje da će SDP-ovi zastupnici supotpisati tu HNS-ovu inicijativu te trdi kako će tada imati potrebnih 30-tak potpisa, a nada se da će svoj potpis staviti i Mostovi zastupnici.

HNS-ovu inicijativu za opoziv Vlade dat ćemo na potpis i Mostu, kao oporbi

“Poslat ćemo i kolegama iz Mosta, koji su sada naši kolege iz opozicije, da to potpišu te se jasno deklariraju kao opozicija”, poručio je Vrdoljak. Nakon toga, dodaje, je 20 dana da taj zahtjev dođe na saborsku raspravu, iako, kaže, nije siguran da će premijer u prvom tjednu nakon lokalnih izbora doći s prijedlogom novih ministara i jasnom saborskom većinom.

“Mislim da će prva politička inicijativa biti naša iz opozicije, potaknuta potpisima HNS-a, da pokušamo pokazati da Andrej Plenković nema jasnu parlamentarnu većina”, istaknuo je čelnik HNS-a.

Ustvrdio je kako Vlada s potporom od samo 75 glasova ne može biti ozbiljna, ne može imati legitimitet. “Ova situacija je neizdrživa i krenemo li u skupljanje potpisa za samoraspušatanje Sabora bit će jasno tko želi riješiti ovu blokadu”, rekao je i dodao kako je, iako mu to nitko nije ponudio, spreman potpisati Mostov zahtjev za samoraspuštanje Sabora, a smatra da su tu inicijativu spremni potpisati i u SDP-u.

Iako ne zaziva prijevremene parlamentarne izbore, ističe, neodgovorno je da Vlada, ako i skupi ‘tanku većinu, “živi od petka do petka”. Ako Plenković ne bude mogao osigurati 80 do 85 ruku, da bolje je da se ide na izvanredne parlamentarne izbore, i to što prije, istaknuo je Vrdoljak.

