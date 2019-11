Država se zadužila za novih 11 milijardi kuna, ali štedi 320 milijuna kuna

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izvijestio je u petak u uvodu Vladine sjednice da je Ministarstvo financija izdalo obveznicu u iznosu od 11 milijardi kuna te istaknuo da je to novo zaduženje ostvareno po najpovoljnijim uvjetima u povijesti.

- Zadužili smo se na domaćem tržištu kapitala po povoljnim uvjetima u iznosu od 3,5 milijardi kuna do 2024. te 7,5 milijardi kuna do 2034. godine, uz prinos od 0,36 posto i kamatnu stopu od 0,25 posto. To je puno povoljnije nego što je bilo ranije", rekao je Plenković.

Dodao je da 'implicirana ušteda' na kamatama (koju donosi refinanciranje ranijih obveza novom obveznicom) na godišnjoj razini iznosi 340 milijuna kuna. To, kako je rekao, govori da Vlada provodi odgovornu politiku i da su država i proračun fiskalno konsolidirani te da se troši koliko se ima, a to ima odjek u pogledima financijskih institucija i na financijskim tržištima.

Stoga Hrvatska, rekao je Plenković, s investicijskim kreditnim rejtingom može i na domaćem tržištu biti u poziciji da se zadužuje po bitno povoljnijim uvjetima. To je, kako je ocijenio, 'istinsko postignuće' Vlade i rekao da će to osjetiti i gospodarstvenici.

Aranžeri novoga izdanja su, kako je izvijestio, Erste banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisen banka i Zagrebačka banka.