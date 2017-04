Lufthansa otvorila zračnu liniju Pula-Frankfurt

Slijetanjem zrakoplova njemačke nacionalne zrakoplovne kompanije Lufthanse “Embraer 190” s 90-ak putnika u petak poslijepodne u pulskoj Zračnoj luci i službeno je uspostavljena zrakoplovna veza Frankfurt-Pula dva puta na tjedan, ponedjeljkom i petkom, do 28. listopada.

Ističući važnost otvaranja zrakoplovne veze s drugim najvećim čvorištem u Europi za pulski i istarski turizam, direktor pulske Zračne luke Svemir Radmilo je rekao da je taj događaj za istru iznimno važan.

>>>Croatia Airlines najavio nove linije, predstavio jelovnik inspiriran Hrvatskom

“Na ovaj način otvaraju nam se nova tržišta od Amerike i Kanade do Dalekog istoka – Kine, Koreje i Singapura. To su sve destinacije koje su nam u ovom trenutku dostupnije nego što su bile prošli tjedan”, istaknuo je direktor Radmilo i zahvalio predstavnicima Lufthanse koji su očito to odredište prepoznali kao važno.

“Izravna veza s cijelim svijetom”

Podsjećajući kako turizam čini gotovo 20 posto hrvatskoga BDP-a, pulski gradonačelnik Boris Miletić je rekao kako je važno imati dobre cestovne, pomorske i zračne veze.

“Izravna veza Pule s Frankfurtom znači i izravnu vezu Pule s cijelim svijetom i svim destinacijama. To pridonosi dodatnom razvoju turizma, povećanju kvalitete te porastu dolazaka i turističkih noćenja te daje dodatni impuls hrvatskom gospodarstvu”, poručio je Miletić.

Predstavnik Lufthanse Peter Pullen podsjetio je da je njemačka nacionalna zrakoplovna kompanija Lufthansa osnovana 1953. godine te da je riječ o najvećem europskom putničkom zračnom prijevozniku.

>>>Od svibnja izravna zračna linija Osijek-Stuttgart

“Po veličini putničkoga zračnog prijevoza je četvrta kompanija u svijetu s 209 destinacija u 81 zemlji. Zajedno s partnerima leti na više od 410 destinacija, a po broju zrakoplova u svojoj floti je na drugom mjestu u svijetu”, istaknuo je Pullem i izrazio zadovoljstvo otvaranjem nove veze Frankfurt-Pula. Dodao je kako će Lufthansa, osim s Frankfurtom, Pulu povezivati i s Muenchenom jedanput na tjedan, i to subotom, od 3. lipnja do 30. rujna.

Grupacija Lufthansa posluje s više od 700 zrakoplova i po podatcima iz 2016. godine zapošljava više od 123.000 ljudi diljem svijeta. Godine 2016. Lufthansom je letjelo 150 milijuna putnika, uključujući i njezine podružnice.

Komentari