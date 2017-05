Švicarci testirali prvi solarni zrakoplov kojim žele u svemir

Grupa švicarskih poduzetnika objavila je kako su blizu završetka konstruiranja prvog solarnog zrakoplova koji ima kapacitet da dosegne svemir. Pokusni pilot Damian Hirschie uspješno je izveo sedmominutni let zrakoplovom SolarStratos, a njegovi tvorci uvjeravaju kako on može izdržati sva opterećenja te da ima dovoljno energije za let u svemir.

Prvi pokusni let izveden je u zračnoj luci u Payerneu, na zapadu Švicarske gdje je provedeno i pokusno testiranje jednog drugog solarnog zrakoplova, Solar Impulsa, kojim je 2012. pilot Raphael Domjan uspješno preletio cijelu Zemlju.

Cilj tvoraca zrakoplova na solarni pogon sada je testirati visine. Naime, do 2019. tvorci SolarStratosa nadaju se kako će tim zrakoplovom dosegnuti visinu od 24,384 metara. Usporedbe radi, komercijalni zrakoplovi mogu dosegnuti visine između 3 tisuće i 18 tisuća metara.

