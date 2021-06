Tvrtke i karijere: Smjene na čelu Projektgradnje plus, Midija i Delta-colora, Gitone preuzepo Tapess...

Ivica Crnković novi je predsjednik Uprave PROJEKTGRADNJE PLUS iz Gornje Vrbe umjesto Miljenka Zovka, a u Upravu su ušli i Antonio Bukić i Zoran Škorić. Zovko je od 2013. bio na čelu 'stare' PROJEKTGRADNJE koja je poslovala u sklopu AGROKORA i od kućnog građevinara razvila se u jednu od najjačih tvrtki u branši. Prošle godine FORTENOVA ju je prodala OSIJEK-KOTEKSU. Novi vlasnik promovirao je Ivicu Crnkovića s pozicije financijskog direktora u člana Uprave, a sad i predsjednika. On je već od 2012. do 2013. bio član Uprave OSIJEK-KOTEKSA, a ima iskustvo i kao direktor Pipunićeve TVORNICE ULJA ČEPIN. Boris Crnković novi je član NO-a umjesto Marijana Matakovića.

Vlasnik MIDIJA Drago Plevnjak vratio se na čelo kompanije umjesto Dražena Prosa i prokuru je dodijelio Igoru Plevnjaku. Metalce iz čakovečkog prigradskog naselja Ivanovca, koji izvoze gotovo cijelu proizvodnju, osnivač Drago Plevnjak vodio je do 2018., kad se povukao na poziciju prokurista.

Dosadašnji član Uprave DELTA-COLORA iz Slavonskog Broda Ivan Pucar novi je predsjednik Uprave umjesto Andreje Knežević. Ona je u Upravi od 1999., posljednjih 12 godina vodila je tvrtku, a sad je ostala članica Uprave.

GITONE KVARNER preuzeo je preko svoje tvrtke VITLO USLUGE vlasništvo nad uvoznikom i distributerom higijenskih proizvoda TAPESSOM iz Kastva. Dosadašnji vlasnici zadržali su svoje pozicije: Mirjana Nikolovski je direktorica, a Borče Nikolovski prokurist. Gitone je u Hrvatskoj najpoznatiji kao većinski vlasnik LIBURNIA RIVIERA HOTELA (od 2019.), a iza te tvrtke stoji obitelj Lürssen, najpoznatiji svjetski proizvođač luksuznih megajahti.

Duje Perdijić više nije član NO-a AGENCIJE ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST.

ENERGIA NATURALIS pripojila je tvrtku kćer ENNA PROPERTIES.

SCHNEIDER ELECTRIC imenovao je tri nova regionalna direktora u sektorima Industrija i Integratori (Tomislav Šćrbak), Energetika (Antonio Obratov) i Marketing (Denis Cedilak). Sva trojica pokrivaju Hrvatsku i Sloveniju, a Cedilak još i Srbiju, BiH i Crnu Goru.

Dosadašnji član NO-a KOMETA iz Preloga Vladimir Pongrac novi je zamjenik predsjednika NO-a umjesto Zvonka Krznara, koji je ostao u NO-u.

Tvrtka KOPRIVNICA OPSKRBA pripojena je matičnoj kompaniji E.ON PLIN.

Maja Blažević nova je direktorica tvrtke HEMISPHERE ZAGREB PROPERTIES umjesto direktorskog dvojca – Jana Biniosseka i Davida Alexandera Ernsta Hilla.

Vlasnik i prokurist vinkovačkog DJELATNIKA Stipo Kujundžija povukao je Ivana Kujundžiju s direktorske pozicije i dodijelio mu prokuru pa je sad Maja Kujundžija jedina direktorica.

Zaključen je skraćeni stečajni postupak za DRVNU INDUSTRIJU NOVA GRADIŠKA u vlasništvu Katarine Valentić. Povod je bila blokada računa 'teška' 2,2 milijuna kuna. U tom iznosu vjerojatno je i 915 tisuća poreznih potraživanja.

Norbert Thumfart novi je predsjednik Uprave RK INVESTA iz Vrhovljana (Sveti Martin na Muri), a prokura je dodijeljena Sebastianu Schiefermülleru. Tvrtka je u 80-postotnom vlasništvu austrijskog FAST PROCESSINGA. Dosadašnji direktori, suvlasnica Mateja Kralj i osnivač Robert Kralj, sad su članovi Uprave.

Nevio Uhač više nije prokurist u UGORU iz Rijeke, koji je u vlasništvu obitelji Uhač.