Dajgoro Labinac i Ante Medić: Od poduzetničke slobode mnogo je veća ona digitalnih nomada

Prije nego što su postali suvlasnici tvrtke Pulsar Laboratories, inženjeri Ante Medić i Dajgoro Labinac surađivali su na projektima izrade rovera za Mjesec u hrvatskom ogranku tima Stellar koji je bio natjecatelj za Google X-prize. Odatle i njihova namjera da se jednoga dana okušaju u sektoru svemirske industrije, ali trenutačno se bave projektiranjem i izradom elektronike za uređaje razne namjene.

Poslije rada na roveru Medić i Labinac sudjelovali su u timu koji je izradio kameru Vyoocam, čiji je prototip za POV ‘videostreaming’ pobijedio na natjecanju ‘Idea Knockout’ te 2015. išao na CES, sajam potrošačke elektronike u Las Vegasu, kao nešto posve novo na tržištu internetskog videoprijenosa uživo. Medić i Labinac nakon te su prezentacije još kratko vrijeme radili u Vyoocamu i idući njihov korak bio je otvorenje vlastite tvrtke.

Odgovorni prema klijentima

Budućnost Pulsar Laboratoriesa, tvrtke koja se bavi projektiranjem i izradom elektronike za uređaje za razne namjene, nazire se u sektoru svemirske industrije. Cilj je njezinih osnivača i vlasnika proizvoditi svemirsku tehnologiju, a već joj je otvoreno i tržište cijelog svijeta.

– Ideja o osnivanju tvrtke dugo mi se motala po glavi. Volim dinamiku u poslu koju mogu sâm odrediti i slobodu koju poduzetništvo daje osobi da postigne velike stvari. To je ujedno bio način da naše ideje za proizvode i usluge možemo ostvariti onako kako smo zamislili te ih naknadno ponuditi na tržištu, koje je pravi test za bilo koju ideju. Još jedan razlog za otvaranje tvrtke jest testiranje izdržljivosti i želja za stalnim napretkom. Imati tvrtku podrazumijeva nužnost promjene i napretka, zato smo ponukani na stalne izazove i rješavanje problema. Katkad poželimo da je lakše, ali kad problem uspješno riješimo, osjećaj je izvrstan – kaže Medić, ističući da mu nije bila strana ni ideja da kao digitalni nomad putuje po svijetu jer je zarada vrlo dobra, a sloboda mnogo veća od one koje imaju poduzetnici. Zasad ni jedan ni drugi ne razmišljaju o odlasku iz Hrvatske jer im članstvo u Europskoj uniji omogućuje rad na tom tržištu, a na internetu im je otvoreno i tržište cijelog svijeta. Pulsar Laboratories nudi uslugu projektiranja i izrade elektronike za uređaje za razne namjene. Klijenti uglavnom imaju ideju, a Medić i Labinec pomažu im u njezinoj razradi od početnoga ‘želim da uređaj radi to i to’ do izrade prototipa prema zamisli i izvedivosti projekta.

– Ponajprije eliminiramo stvari koje su nemoguće ili preskupe za izvedbu i nastavljamo surađivati s klijentima na razvoju prema specifikacijama i zatraženim značajkama koje komad elektronike treba posjedovati. Idealno nam je kad netko već ima opseg znanja u industriji i razumijevanje za procese proizvodnje i razvoja proizvoda jer je mnogo lakše realizirati zadano. Klijenti od nas na kraju dobiju što je dogovoreno, pa i mnogo više. Razvoj proizvoda, modernog hardvera i elektronike iznimno je zahtjevan, kompliciran i skup proces, zato se trudimo klijentima olakšati koliko možemo. Pomažemo im pri nalaženju dobavljača dijelova, tiskanih pločica i sastavljanju elektronike. Trudimo se pronaći sve u Hrvatskoj tako da olakšamo i transport i brzinu izrade prototipa te proizvodnju većih serija – kaže Medić naglašavajući da imaju klijente u Hrvatskoj, ali i izvan granica, unutar Europske unije i po svijetu.

Medić ističe da o većini projekata ne može govoriti jer ima potpisane ugovore o tajnosti zbog toga što je riječ o projektima za proizvode koji se tek trebaju naći na tržištu ili imaju specifičnu namjenu u industriji.

– Od projekata u Hrvatskoj izrazito smo ponosni na rad obavljen za Baggizmo, uspješan hrvatski brend torbi koji se upustio u avanturu izrade pametnih novčanika. U sklopu kampanje na Kickstarteru prikupio je novac i u suradnji s nama proizveo novčanik koji je poslao diljem svijeta. Također surađujemo u razvoju proizvoda s nekoliko tvrtki iz Tehnološkog parka Zagreb – kaže Medić.

Otkako se bavi poduzetništvom, objašnjava, ima mnogo veću odgovornost i neusporedivo više obveza. Nema ni mira ni radnog vremena jer posao ne staje odlaskom iz ureda, a na kraju, iako kao poduzetnik više nema poslodavca kojem je odgovoran, odgovara – klijentima i tržištu.

Propadne devet od deset projekata

Sjedište je tvrtke Pulsar Laboratories u Zadru, ali posluje u Tehnološkom parku Zagreb jer je to poticajan prostor u kojem se mnogo ljudi bavi svim i svačim, kojim cirkuliraju ideje i u kojem je lakše doći do dobrih partnera te stvoriti dobre poslovne priče. Početni je kapital osnivačima bila ušteđevina, kredit ne žele uzimati jer namjeravaju razvijati poslovanje bez zaduživanja. Tvrtka se financira na temelju vlastitih, internih projekata i proizvoda. Medić ističe da se kao poduzetnik, kad je trebalo isplatiti prvu plaću, kao i svaku iduću, osjećao kao da ga država pljačka.

– Svjestan sam da novac koji sam dao za doprinose i porez vjerojatno nikad neću vidjeti u mirovini, zato osjećaj nije ugodan. Radije bih da taj novac ne služi za servisiranje birokracije koja buja i da ga mogu staviti u neki privatni fond ili, još bolje, uložiti u posao – kaže Medić, navodeći da je bilo i kritičnih situacija kad su klijenti kasnili s plaćanjem usluga, ali da je to bila samo još jedna od spoznaja što znači biti poduzetnik, odnosno jedan od problema s kojima se suoče mnoge tvrtke na početku poslovanja. No problema ima više. Jedan je od važnijih da mnogi od započetih projekata ne završe očekivano.

– Propadne devet od deset projekata ili pak ne odu u planiranom smjeru. To nekog možda zastrašuje, ali onaj jedan može biti pravi. Upornim trudom i radom te, najvažnije, neodustajanjem možda se sve to isplati – ističe Medić.

U Pulsar Laboratoriesu dvoje je zaposlenih, ali Medić i Labinac imaju i vanjske suradnike. Posao su podijelili tako da se Labinac bavi inženjeringom, a Medić više vremena ulaže u nalaženje posla, klijenata i prilika. Zajedno razrađuju ideje i rade s klijentima.

Zaustaviti spiralu smrti

Medić ističe da su prvu godinu poslovanja proveli ispipavajući mnoge smjerove i ideje te vjeruje da će u idućih pet godina tvrtka imati kompetentan tim sposoban rješavati najsloženije probleme i odgovarati na izazove bilo koje težine. U tom je planu i bavljenje proizvodima za svemirsku industriju.

– Svemir me odvijek privlačio i jednoga dana vidim se u toj industriji. Ona već sad jako raste, zato bi bilo glupo ne zgrabiti priliku kad infrastruktura bude osigurana jeftinim lansirnim rješenjima koja dolaze radom SpaceX-a, BlueOrigina i drugih. Kao što je internetska infrastruktura omogućila Bezosu i Musku da steknu milijarde, tako će ono što oni naprave za svemirski let biti infrastruktura koja će dati prve ljude ‘teške’ više od trilijun dolara. Osim osnovnog lansiranja veliki je problem za ljude radijacija u svemiru. Rješenja na tom polju vrijedit će mnogo. Svemir je skup ‘sport’ i ne znam koliko će mi vremena trebati da mogu ozbiljnije početi raditi na tome – kaže Medić, naglašavajući da nijedna ambicija nije prevelika.

Da bi poduzetnici s tako naprednim idejama mogli razvijati projekte, trebali bi imati bolje uvjete poslovanja. Prema Medićevim riječima, država se maćehinski odnosi prema poduzetnicima i puniteljima proračuna, kao i većina javnosti. Zbog toga se ljudi iseljavaju jer im je dosta što im servis koji obilno financiraju, s više od pola svega što zarade, zauzvrat ne nudi ništa ili vrlo malo.

– Treba se osloboditi spirale smrti u obliku nepotrebnih poticaja nekonkurentnim industrijama i poticati zdravo poduzetništvo utemeljeno na tržišnoj utakmici i cjeloživotnom učenju te napredovanju – kaže Medić, ističući da Hrvatska ima velik potencijal i da je šteta da talentirani i obrazovani odlaze u inozemstvo jer bi i ovdje mogli ostvariti sebe i potpuno iskoristiti svoj potencijal.

Unatoč otežanim uvjetima poslovanja Medić i Labinac spremni su za nove poslovne izazove i vjeruju da će uspjeti ostvariti zacrtane ciljeve. 

