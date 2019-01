Poslovni kalendar: siječanj – najduži mjesec ‘skratit’ će niži PDV i jeftinija hrana

Neke su stvari u poslovanju nepredvidive, ali neke treba znati itekako dobro predvidjeti. Upravo kombinacija dobre organiziranosti i pravodobnog reagiranja na neočekivano daje najbolje rezultate.

Liderov izbor događaja koji bi u 2019. godini mogli imati utjecaj i na poslovanje vaše tvrtke, odnosno osobne financije svakog zaposlenika, objavljivat ćemo u nastavcima početkom svakog mjeseca. Pritom u kalendar nismo uvrstili ‘paket’ od 80 odredbi koje stupaju na snagu 1. siječnja 2019. jer smo ih opširno predstavili u ovim tekstovima:

Evo koji vas događaji očekuju u SIJEČNJU:

1. 1.

Stupio na snagu novi paket poreznih promjena, koje će zaposlenici, posebno oni s višim primanjima, osjetiti već na plaći za prosinac, koja će biti isplaćena u siječnju.

1. 1.

Od Nove godine snižene su stope PDV-a na neke artikle. Po stopi od 13 posto umjesto 25 posto prodaju se svježe ili rashlađeno meso, riba, voće, povrće i jaja te povezane usluge isporuke živih životinja kao i dječje pelene. Petpostotni PDV umjesto 125 posto primjenjuje se za sve lijekove, te knjige, novine i časopise neovisno o tome u kojem su obliku.

13. 1.

Zatvara se natječaj za bespovratna sredstva EU za IRI infrastrukturne projekte iz znanosti i tehnologije težak 45,6 milijuna kuna.

14. 1.

Ovaj datum zapravo je pravi početak poslovne godine nakon božićnih i novogodišnjih blagdana sa zimskim školskim praznicima i ‘skijaškim tjednom’. Tog ponedjeljka prestat će vam na mailove ‘odgovarati’ s ‘I am out of the office…’.

21. 1.

Treći ponedjeljak u siječnju slovi kao najdepresivniji dan u godini. Iako je u međuvremenu raskrinkano da taj ‘Blue Monday’ nije znanstveno otkriće, pa se sveučilište u Cardiffu distanciralo i od ‘otkrića’ i od ‘znanstvenika’, datum je ostao zabilježen. Pa, ako i nije znanstveno verificiran, možemo se tješiti da će nam nakon toga biti samo bolje, pogotovu ako uspijemo spojiti kraj s krajem u dokazano najduljem mjesecu u godini.

25. 1.

DZS objavljuje iznos plaća za studeni 2018., iz čega će se vidjeti efekt porasta neoporezivih nagrada s 2500 kuna na godinu, koliko je bilo do kraja studenoga, na 7500 kuna . Veće nagrade isplaćene su već u prosincu.

31. 1.

Zatvara se natječaj za bespovratna sredstva EU za potporu za aktivnosti informiranja i promoviranja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju težak 10,7 milijuna kuna s maksimalnom potporom od 100.000 kuna u pet godina.

31. 1.

Zatvara se natječaj za bespovratna sredstva EU ‘INTERREG V-B Mediteran 3.‘ iz područja okoliša, s predviđenim iznosima od 2,5 do 4 milijuna eura po projektu, a financira se 85% troškova projekta.

