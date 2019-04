Reportaža iz Pivovare Daruvar – Ljubav kao peti element piva

Na poziv ekipe iz Pivovare Daruvar odlazimo u taj pitoreskni gradić poznat po ljekovitoj vodi Daruvarskih toplica, ali i tradiciji proizvodnje piva, koja uskoro slavi svojih prvih 180 godina. Divan sunčan dan, u autobusu svakojaka novinarska ekipa. Netko iza mene priča doživljaje s dalekih putovanja, netko spava, netko prebire po mobitelu. Laganom vožnjom kroz kraj pun zelenila, u koji me, do sada, put nekim čudom nije nanio, dolazimo do gradića u kojem se sve doima čisto, uredno, umiveno i mirno, kao da je državni praznik i neradni dan. Sve je u radijusu od nekoliko stotina metara, dvije crkve, katolička i pravoslavna, pivovara, toplice, park i glavna gradska šetnica, raskošno široka za gradić te veličine.

Od davne 1840. godine, kada je osnovana na imanju grofa Antuna Jankovića u središtu Daruvara, Pivovara djeluje na istom mjestu s neprekinutom tradicijom proizvodnje piva. To je danas jedna od rijetkih pivovara izvan Češke Republike koja proizvodi pivo prema tradicionalnoj češkoj tehnologiji. Svoju proizvodnju temelji na tradicionalnom načinu proizvodnje piva, na mekoj izvorskoj vodi s obronaka parka prirode Papuk te kvalitetnim domaćim sirovinama, bez aditiva i konzervansa.

Upoznajemo se sa glavnim majstorom pivarstva, koji nam uz pivničke pogačice i pite, i naravno, čaše pune piva, drži ozbiljno predavanje – koje traje dulje nego na konferencijama doktora znanosti – revno objašnjavajući sve tajne pivskog posla, upućujući nas na razlike koje među pivom postoje. Sa godišnjom proizvodnjom od 65 tisuća hektolitara, Pivovara Daruvar je šesta po veličini u Hrvatskoj. Osim svog najpoznatijeg brenda, lager piva Staročeško, od 2014. godine Pivovara se okrenula i proizvodnji craft piva, poznatog brenda 5th Element.

Za Staročeško kažu da osim što je jedno od najstarijih pivskih brendova u Hrvatskoj, jedino je koje se puni u smeđe boce, upravo one u kojojima se najbolje čuva sva njegova kvaliteta, miris i okus.

Pivovara Daruvar danas je u vlasništvu Kufner grupe, a svih tih godina svog postojanja mijenjala je različite vlasnike koji su s više ili manje uspjeha održali proizvodnju do danas. U najboljim vremenima pivovara je proizvodila 250.000 hektolitara piva godišnje u jednoj smjeni, a nekada se radilo u tri smjene, pa nije teško izračunati koliki su joj proizvodni kapaciteti. Stoga prostora za rast ima, i uz sadašnju tehnologiju, ono što je imperativ pred mladim menadžmentom je povećati proizvodnju i osvojiti nova tržišta.

Odlazimo u pogon, točnije iznad njega, promatram tvorničku traku kao vijugavu zmiju, kojom jure smeđe boce. Majstor piva Krešo Marić gotovo u zanosu objašnjava da jedinstveni okus obilježava cvjetna aroma hmelja i naknadni gorkotrpki taste koji se zadržava na nepcu nakon konzumiranja.

Zadnjih godina hrvatsko tržište bilježi rastući trend malih tzv. craft pivovara, kojih je trenutačno više od 70 aktivnih s tržišnim udjelom od približno 2,5 posto. Pivovara Daruvar uspjela se pozicionirati i na tom tržištu i to sa svojim brandom 5th Element, inspiriranog kultnim istoimenim filmom.

– U osnovi svakog piva samo su četiri sastojka: voda, slad, kvasac i aromatični hmelj. Njihovi su simboli vrlo mistični: voda, zemlja, zrak i vatra, a vječno traženje harmonije i sklada u beskraju mogućnosti koje pružaju elementi zove se – ljubav. Upravo je ljubav proizvođača, presudni – peti element, objašnjava Marić.

– Pivovara Daruvar trenutačno ima 50 zaposlenih. Naš kapacitet je 250.000 hektolitara piva godišnje, što znači da imamo još puno prostora za napredak. Prošlu godinu završili smo sa 23 milijuna kuna operativnih prihoda i malo više od 3,5 milijuna ebita iz operativnog poslovanja. U posljednje dvije godine, po prodaji i prihodima rastemo minimalno 10 posto, počeli smo u manjim količinama izvoziti, a plan nam je intenzivirati izvoz i to prije svega na tržišta jugoistočne Europe i Europske unije. Još uvijek je iskorištenost kapaciteta 30-ak posto, tako da prostora za rast ima, izjavila je za Lider Sandra Kufner direktorica Pivovare Daruvar. Planiraju pojačati plasman u Dalmaciji, a u najboljem slučaju, uz kvalitetu i intenzivnije marketninške aktivnosti možda se vrate na tri proizvodne smjene i 750.000 hektolitara godišnje.

Inače, 17. i 18. svibnja, u Daruvaru se održavaju Dani piva, na kojima će se okupiti i najveći broj domaćih craft pivara iz cijele Hrvatske.