Rexpo: Hrvatskom turizmu nužni specijalizirani i luksuzni hoteli

Hrvatskoj je nužna strategija razvoja turizma, a u njezinu nedostatku ne postoji ni strateški pristup stranim ulaganjima. To dovodi do stanja „što dođe, dobrodošlo je“, a to je loše po zemlju, njezine stanovnike i ozbiljne strane ulagače, istaknuli su to stručnjaci za okruglim stolom „Pogled investitora s Mediterana – detaljan uvid u širu sliku“ na međunarodnom sajmu investicijskih projekata Rexpo.

>>>Josip Škorić dobitnik nagrade REXPO 2018 Best New Investment za most Čiovo

– Tisuću hotela u Hrvatskoj za svoje se goste bori sa stotinama tisuća hotela na Sredozemlju. To je izuzetno teško i zato se hoteli i resorti trebaju specijalizirati te ciljati na goste određenog stila života. U Europi raste broj specijaliziranih hotela – od onih luksuznih do jednog nedavno otvorenog orijentiranog samo na žene, istaknuo je Bogdan Petrescu, operativni direktor norveškog investicijskog fonda Prime Property Kroatia Group.

Pier Paolo Prodi, direktor tvrtke Crvena Luka Hotel & Resort, smatra kako se Hrvatska treba još jače okrenuti tržištima Njemačke i Francuske, zemljama koje ju dobro poznaju, a sada igraju ključne uloge u Europskoj uniji. Dodao je da iz financijske perspektive Hrvatska među stranim ulagačima nema visok rejting, tj. smatra se rizičnim odredištem, te istaknuo da je za nove velike investicije nužna suradnja državne i lokalne vlasti s investitorima.

Govoreći o krajnjim kupcima nekretnina na hrvatskoj obali, Tatjana Tošić, glavna konzultantica za marketing i prodaju rezidencija Crvene Luke i direktorica tvrtke Chic Resort Residences, kazala je kako se oni mogu podijeliti u dvije skupine. U prvoj su ljudi koji nekretninu žele koristiti s obitelji i prijateljima, a u drugoj oni koji iz nje žele stvarati dobit, tj. iznajmljivati je. Zato investitori kupcima trebaju ponuditi izbor ili mixed-use koncept.

Kako bi se hrvatski turizam digao na novu razinu, nužan joj je barem jedan hotel ili resort iz nekog svjetski poznatog lanca.

– Prva brendirana rezidencija dat će novi zamah hrvatskom turizmu. Naime, takve rezidencije privlače osobe određenog statusa i životnog stila. Ljudi koji žele prestiž, čak i destinaciju biraju prema hotelu koji preferiraju jer im taj brend jamči vrhunsku uslugu, kazala je Tošić.

Crna Gora u tome je prestigla Hrvatsku. U Portonovi Resortu otvorit će se prvi One & Only hotel u Europi. Riječ je o odredištu sa šest zvjezdica.

– Uočili smo da u Crnoj Gori nedostaje luksuznih usluga te hotela s pet i više zvjezdica. Kako bismo projekt uspjeli realizirati, uspješno smo surađivali s lokalnom i državnom vlašću. Partnerski odnos je neophodan. Uspjeh našeg resorta ovisi o uspjehu Crne Gore kao luksuzne destinacije i obrnuto. Budući da ovisimo jedni o drugima, savjetujemo se i podupiremo, kazao je Predrag Sekulić, savjetnik za nekretnine u Portonovi Resortu.

Činjenica da se projekt realizira u Crnoj Gori, dokaz je da sličan može biti ostvaren i u Hrvatskoj, kazao je Petrescu te poručio: „Prestanite pričati, kukati pogotovo, i počnite raditi. Takav projekt važan je za repozicioniranje Hrvatske.”

Međunarodni su stručnjaci zaključili kako se Hrvati bespotrebno boje riječi „luksuz“ te da trebaju osvijestiti činjenicu da prava budućnost turizma nije u broju noćenja. Kako bi ta budućnost uopće postojala, Prodi je istaknuo da država treba pronaći način kako u zemlji zadržati ljude. Poduzeća čine ljudi, a ako emigriraju, dodao je, u hotelima i resortima neće imati tko raditi.

Komentari

Pratite Lider na društvenim mrežama linkedin instagram