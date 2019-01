Sándor Fasimon za Lider: Procjenjujemo prilike za širenje na druge energetske segmente

Ina je jedna od vodećih domaćih kompanija, kao i regionalni lider u prodaji nafte i naftnih derivata. Tu poziciju planiramo zadržati i u budućnosti kako bismo i za petnaest-dvadeset godina mogli reći da smo ponosni na našu kompaniju. Da bismo to ostvarili moramo biti spremni na prilagodbe zahtjevima tržišta i nezaobilazne promjene, čak i kad one donose zaokrete u poslovanju. Naftna industrija jedna je od najvolatilnijih gospodarskih grana u svijetu, a da bismo uspješno odgovorili na izazove takvog okružja moramo imati jasno postavljene ciljeve i strategiju kako do toga doći. Transformacija industrije već se događa – od digitalizacije i uvođenja novih tehnologija pa do promjene regulative i zakonskih okvira u kojima djelujemo.

Podrška energetskoj strategiji

Osim na globalnoj razini, promjene se događaju i u hrvatskom gospodarstvu, a Ina će, kao važan poslovni subjekt, aktivno sudjelovati u kreiranju domaćega gospodarstva i prilagoditi se novom okružju. Vidimo perspektivu u Hrvatskoj, ali za dugoročno održiv rast i razvoj ključne će biti strukturne reforme, kao i efektivno porezno i administrativno rasterećenje gospodarstva. Jedna od najvažnijih odluka koje će utjecati na hrvatski energetski

Dosadašnji način rada rafinerijskog sustava nije održiv i u deset godina donio nam je devet milijardi kuna gubitaka. trebamo pronaći najbolje održivo rješenje – kaže Fasimon.

sektor, a time direktno i na Inu, donošenje je nacionalne energetske strategije, koja ponajprije mora štititi naše prirodne potencijale. Kako bi strategija bila maksimalno učinkovita, mora biti popraćena i zakonskim odredbama koje će podupirati njezine odrednice, kao i ubrzati i pojednostavniti procedure ishođenja svih vrsta dozvola za izvođenje naftno-rudarskih radova. Primjerice, ako želimo povećati ulaganja u istraživanje nafte i plina u Hrvatskoj, od čega bi i Ina i Republika Hrvatska imale višestruke koristi, bilo bi dobro redefinirati koncesijske naknade i učiniti ulaganja ekonomski isplativima za buduću proizvodnju. U svakom slučaju, donošenje energetske strategije nešto je što snažno podržavamo i što će nam, jednom kad sve odrednice budu usuglašene i donesene, olakšati poslovanje na način da će ga pojednostavniti i ubrzati.

Ina se trenutačno kreće u dobrom smjeru, a financijski rezultati su pozitivni. Prihodi kompanije u prvih devet mjeseci ove godine porasli su za više od 20 posto, a do sada ostvarena dobit ponovno ruši rekorde. No to ne znači da ćemo na tome i stati. Pozitivno poslovanje iskoristit ćemo kao vjetar u leđa za daljnja unaprjeđenja koja će nam pomoći da uspješno odgovorimo na buduće vanjske izazove koji mogu utjecati na rast i razvoj Ine. Također,

Bilo bi dobro redefinirati koncesijske naknade i učiniti ulaganja isplativima za buduću proizvodnju – tvrdi Fasimon.

kao kompaniji nam je jedan od primarnih ciljeva provesti transformaciju rafinerijskog sustava. Već neko vrijeme naglašavamo da ovakav način rada nije održiv te da nam je u posljednjih 10 godina donio devet milijardi kuna gubitaka, što negativno utječe na poslovanje čitave kompanije. Cilj nam je pronalazak najboljeg održivog rješenja i pretvaranje gubitka u dobit pametnim ulaganjima koja će osigurati povrat uloženog. U fokusu nam je i povećanje i rast domaće proizvodnje, nastavak istraživanja te obnova i povećanje rezervi jer ćemo na taj način pridonijeti energetskoj nezavisnosti države i dodatno osigurati sigurnu opskrbu tržišta, što će se pozitivno odraziti i na građane. Kako bismo to i ostvarili, moramo osigurati profitabilne projekte u zemlji i inozemstvu. Što se tiče maloprodaje, cilj nam je povećati udio na postojećim tržištima te se proširiti na nova – u Crnu Goru, Albaniju i Makedoniju. Uza širenje na nova tržišta i razvoj novih proizvoda i usluga kojima ćemo odgovoriti na potrebe naših kupaca, nastavit ćemo modernizaciju maloprodajne mreže te implementaciju koncepta Fresh Corner.

Od geotermalne energije do startupova

Na budućnost kompanije, ali i domaćega gospodarstva, svakako će utjecati i uspješnost razvoja novih biznisa. U Ini kontinuirano procjenjujemo sve poslovne prilike dostupne na tržištu kako bismo proširili svoje poslovanje na druge energetske segmente. Usko surađujemo sa znanstvenim institucijama u potrazi za najboljim mogućnostima, a područja za koja imamo najviše interesa su geotermalna energija, biogoriva, obnovljiva energija i startupovi.

Ne mogu dovoljno naglasiti kako nijedan od ovih planova ne bi bilo moguće provesti bez najvažnijeg elementa cjelokupnog poslovanja, a to su naši zaposlenici. Ako ne postoji obrazovani stručni kadar koji će strategiju provesti u djelo, ona ostaje samo mrtvo slovo na papiru. Upravo iz tog razloga kontinuirano provodimo kampanje među mladima, kao što je primjerice natjecanje ‘Freshhh’, kako bismo ih zainteresirali i potaknuli da se opredijele za ove znanosti. Posebno smo ponosni na jednogodišnji program pripravništva ‘Growww’, zahvaljujući kojem već devet godina zaredom zapošljavamo mlade talente iz raznih područja, od kojih velika većina ostane raditi u kompaniji i nakon pripravništva. Osim privlačenja novih zaposlenika, trudimo se i zadržati postojeće stimulativnim primanjima i raznim pogodnostima koje im nudimo jer vjerujemo da jedino zadovoljni zaposlenici mogu pridonijeti rastu kompanije i uspješnom poslovanju.

Za kraj, naglasio bih da samo nastavak pozitivnog poslovanja u kombinaciji s održivom strategijom i stručnim zaposlenicima može rezultirati uspješnom i konkurentnom Inom. Ono gdje želimo biti za 15 godina ovisi o tome što radimo danas, zato ulažemo napore u uspješno svladavanje svih izazova te smo usredotočeni na prilagođavanje potrebama tržišta, uz konstantnu brigu o našim zaposlenicima. 

Komentari