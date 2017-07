VIDEO: Mirnovec pirotehnika otvorila najveći zabavni park u Hrvatskoj

Najveći zabavni park u Hrvatskoj, službenog imena Fun park Mirnovec, otvoren u subotu poslijepodne u Biogradu, prvi je tematsko-zabavni park u našoj zemlji za djecu i odrasle.

Park je građen po uzoru na poznate svjetske centre ‘adrenalinske zabave’ i najveća je investicija u industriji zabave, vrijedna 14 milijuna eura. Prostire se na 45 tisuća metara četvornih, a dizajnirao ga je talijanski arhitekt Franco Barazzoni, jedan od najboljih i najpoznatijih arhitekata za zabavne parkove u svijetu.

Investitor je Mirnovec pirotehnika iz Samobora, poznati proizvođač pirotehnike, vatrometa, filmskih i zabavnih efekata.

“Nadamo se da je ovo uspješan početak jer projekt ide dalje. Radimo u fazama, imamo planove za širenje, međutim, ono što moramo svladati jest ovaj prvi period koji moramo odraditi i doći od 200 tisuća do 300 tisuća posjetitelja godišnje”, rekao je nakon otvorenja direktor Fun parka Mirnovec Boris Kovaček. Dodao je kako će, nakon toga, odlučiti što dalje, odnosno hoće li graditi smještajne kapacitete ili možda akvarij. “Vidjet ćemo, puno je ideja, ali najvažnije je da ovo sada odradimo kako treba”, istaknuo je Kovaček.

Divlji zapad, Svemir i Gusarski grad

U Fun parku Mirnovec bit će zaposleno 120 ljudi, od toga 20 stalno, a ostala radna mjesta popunit će studenti i sezonski radnici.

Park je podijeljen u tri cjeline, Divlji zapad, Svemir i Gusarski grad, a svaka cjelina bit će kombinacija atrakcija i igara sa sadržajima namijenjenima djeci, tinejdžerima i cijelim obiteljima. Ukupno je 30-ak atrakcija.

U prvih deset dana, do 25. srpnja, ulaznice će se moći kupiti isključivo putem interneta jer, kako kažu u Fun parku, u tom razdoblju park će raditi ograničenim kapacitetom kako bi se zaposlenici uhodali. I radno vrijeme parka bit će kraće, od 15 do 23 sata, a cijene snižene s obzirom na smanjeni kapacitet. Park će biti otvoren od Uskrsa do Nove godine, u predsezoni i posezoni radit će vikendom, a u turističkoj sezoni svaki dan.

