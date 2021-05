Edis Felić: A ja naivno mislio da muž i žena mogu biti u sukobu interesa!

U poplavi informacija o koroni, cjepivima i raznim drugim informacijama nekako ispod radara prošla je izjava dužnosnika Ministarstva zdravstva Gordana Žanića prošlog tjedna o tome da muž i žena nisu u sukobu interesa. Svoje je stajalište iznio komentirajući slučaj supružnika Žagar čija je tvrtka dobila posao na natječaju za izradu 'projektne dokumentacije i tehničke specifikacije te usluge stručnoga koordinatora-ice (key expert) u projektu eBolnice'.

Podsjećanja radi, tvrtka Navada, koja se bavi cvjećarstvom, u vlasništvu Mirele Žagar dobila je posao na spomenutom natječaju u zajednici s IT tvrtkom DiMeros, a Telegram je otkrio da je njezin muž Goran Žagar dugogodišnji šef IT službe Doma zdravlja Zagrebačke županije. Nadamo se da će se otkriti istina je li tu bilo namještanja ili nije, ali sumnju da sve nije čisto dodatno je pojačao ravnatelj Uprave za financijske poslove i javnu nabavu Ministarstva zdravstva, spomenuti Žanić, kada je novinarki HTV-a u glavnom 'Dnevniku' nemušto pokušavao objasniti da u ovom slučaju nema sukoba interesa. Naime, u Zakonu o javnoj nabavi navedeno je što sve može biti sukob interesa, a jedna od tih stvari je krvno sredstvo, primjerice, kad se moja tvrtka natječe za posao u Ministarstvu, a moja tetka odlučuje tko će dobiti posao. Mi smo, nije teško zaključiti, u krvnom srodstvu i to bi bio sukob interesa.

– U ovom slučaju to nije tako. Zakon je vrlo jasan i on nije u sukobu interesa – izjavi Žanić HTV-ovoj novinarki na njezino pitanje je li suprug Goran Žagar u sukobu interesa.

Stvar čista kao suza

Drugim riječima, prema Žanićevoj logici muž i žena nisu u sukobu interesa jer nisu u krvnom srodstvu, jer da jesu – to bi zaboga bio incest. A s obzirom na to da u onom popisu u kojem se navodi što se sve podrazumijeva pod sukobom interesa nije uz krvno srodstvo (i drugo) navedeno da su to muž i žena, stvar je čista kao suza.

Što da čovjek kaže na tu izjavu, osim da se barem nasmije. Možda supružnici Žagar zaista nisu igrali nepošteno, ali generalno gledajući u ovakvim slučajevima muž i žena jesu u sukobu interesa, što je jasno čak i nama kojima logika nije jača strana. Pritom se treba zapitati zašto se u nekim drugim situacijama muž i žena kao članovi temeljne društvene zajednice – obitelji tretiraju kao da su krvnom srodstvu, primjerice pri darovanju nekretnina.

Naime, u Zakonu o porezu na promet nekretnina piše da u slučaju darovanja ili nasljeđivanja porez ne plaćaju čak ni bivši bračni drugovi kada uređuju svoje imovinske odnose, kao što ga ne plaćaju ni njihova djeca, a da ne govorimo o tome da ne plaćaju porez prilikom darovanja muž i žena koji su u braku.

Isto tako je i pri nasljeđivanju, primjerice supruga nasljeđuje od muža jednak udio imovine kao i njihova djeca. Što su zakonodavci time htjeli reći? Pa to da su muž i žena kao članovi bračne zajednice toliko bliski da ih se stavlja u isti ravan s onima s kojima su oboje u krvnom srodstvu – s djecom i s roditeljima. Dakle, osim zdrave logike i zakonski propisi nam na to ukazuju.

Popravite onda zakon

Na tu primjedbu Žanić bi vjerojatno rekao da se u tim dvama zakonima izričito navode muž i žena koji imaju pravo na izuzeće plaćanja poreza, a u Zakonu o javnoj nabavi muž i žena se ne spominju. Ali siguran sam da se za ogromnu većinu ljudi podrazumijeva da su u slučajevima javne nabave, kada je jedan od supružnika sudionik natječaja, a drugi je zaposlen u javnoj ustanovi koja organizira javnu nabavu, potonji u sukobu interesa. Ako pak postoji nedoumica kod pravnika treba li se posebno muža i ženu uvrstiti na popis onoga što se smatra sukobom interesa, s etičke točke to uopće nije potrebno. Ali hajde, da se ne bi ponavljale više ovakve izjave, bolje reći izgovori, predlažem da se prilikom prve izmjene Zakona o javnoj nabavi u popis onoga što se smatra sukobom interesa uvrste muž i žena.



POST SCRIPTUM

Gledajući prilog na HTV-ovom 'Dnevniku' stekao sam dojam da je nemušta izjava Gordana Žanića rezultat nelagode u kojoj se našao jer je morao braniti odluku koja je praktično neobranjiva. Bilo bi bolje da je kao ravnatelj Uprave za financijske poslove i javnu nabavu hrabro stao pred kameru i priznao da su u Ministarstvu zdravstva pogriješili. Pa iako bi i tada bio prozivan jer bi mu s pravom prigovorili da je priznanje uslijedilo tek nakon što je Telegram objavio priču o tome, šteta bi za njega ipak bila manja nego što je sada. Ovako, bez obzira na to što Zakon o javnoj nabavi ne navodi da su muž i žena potencijalno u sukobu interesa, ostat će upamćen upravo po toj tvrdnji.