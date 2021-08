Edis Felić: Novi indeks razvijenosti izazvao spor među poljoprivrednicima

Čitam na eSavjetovanju komentare Nacrta natječaja za provedbu mjere 'Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima' – provedba tipa operacije 6.1.1. 'Potpora mladim poljoprivrednicima'. Prijedloga ima, ali zapeo mi je za oko jedan koji je pokazao da postoje suprotna mišljenja – kriterij indeksa razvijenosti.

U prošlim natječajima taj je kriterij razvijenosti donosio važne bodove onima koji imaju OPG u nerazvijenijem području Hrvatske, ali to se sada promijenilo. Gledajući ranije kriterije, oni su donosili i do 20 posto bodova, a sada je moguće osvojiti najviše pet bodova (od ukupno maksimalnih 75, ili sedam posto). Zbog toga je jedan komentator predložio da se vrati stari kriterij indeksa razvijenosti jer on smatra da bi se time stimuliralo ulaganje u nerazvijenije dijelove Hrvatske. Štoviše, raniji indeks razvijenosti je, tvrdi, stimulirao poljoprivrednike iz razvijenijih dijelova Hrvatske da ulažu u nerazvijene.

Zato je uvjeren da će promjena dodjele indeksa razvijenosti dovesti do suprotnih rezultata, odnosno da će OPG-ovi iz nerazvijenijih krajeva ulagati radije na razvijenim područjima naše zemlje, pa umjesto da indeks razvijenosti pridonosi rješavanju problema depopulacije, sadašnji kriterij dodatno će stimulirati napuštanje manje razvijenih krajeva.

To je diskriminacija

Međutim, ima i onih koji hvale predloženi kriterij indeksa razvijenosti u Nacrtu natječaja. Tako jedan poljoprivrednik kaže da mora reagirati na komentare o indeksu razvijenosti i moli Ministarstvo poljoprivrede da ne vraća bodovanje prema razvijenosti prema prijašnjem kriteriju jer je ono bilo – diskriminirajuće. Naveo je da OPG-ovi iz drugih krajeva Hrvatske jednostavno nisu nikako mogli nadoknaditi bodovnu razliku i nisu uopće prolazili na prošlih nekoliko natječaja tog tipa zbog prenaglašene bodovne razlike.

'Slažem se da slabije razvijeni krajevi moraju imati prednost, to uopće nije upitno, ali ne na način da na natječajima gdje je svaki bod presudan razvijeniji jednostavno nemaju nikakve šanse jer je bodovna razlika nenadoknadiva. To je diskriminacija! Agencija sigurno ima podatke tko je dobio koliko sredstava i raspon bodova nije bezveze promijenjen. Ako se u razvijenijim krajevima lokalni OPG-ovi ne uspiju razviti, naravno da će poljoprivreda zamrijeti i ljudi će se okrenuti drugim granama te će plodna zemlja biti zapuštena, prenamijenjena ili rasprodana', piše taj komentator.

Kada su u Ministarstvu poljoprivrede prethodnih godina postavljali kriterije indeksa razvijenosti i dodjeljivali mu veće bodove, svakako su to radili u dobroj namjeri kako bi se potaknuo razvoj nerazvijenih krajeva. Pritom nisu imali nekoga velikog prethodnog iskustva u rezultatima takva bodovanja, što je svakako bio objektivan nedostatak da bi se uspostavio dobar kriterij za bodovanje.

Potaknuti razvoj OPG-ova

Sada, nakon nekoliko godina iskustva, očito su u Ministarstvu poljoprivrede shvatili da tako visok postotak bodova indeksa razvijenosti više usporava ulaganja u razvijenijim dijelovima zemlje, nego što potiče ulaganja u nerazvijenim. Osim toga, nije isključeno da su mnogi projekti u razvijenijim područjima bili bolji od onih u nerazvijenim, ali baš zbog visokog postotka bodova indeksa razvijenosti nisu uspjeli proći.

Razumijem i jedne i druge, svatko tu ima svoj legitiman interes, ali moramo biti svjesni da je ukupan interes potaknuti razvoj svih OPG-ova u zemlji. I prema novim kriterijima OPG-ovi u slabije razvijenim područjima dobivat će poneki bod više, ali će se morati više potruditi da bi njihovi projekti pobijedili na natječajima za novac iz Fonda za ruralni razvoj. Iako će vrijeme pokazati (kao što je pokazalo i unazad nekoliko godina) koliko je predloženo bodovanje (bude li napokon usvojeno) dobro osmišljeno, meni se ipak čini da je ono sada ipak objektivnije postavljeno.

POST SCRIPTUM

Jedan komentator smatra da je i kriterij bodovanja za 'Područja s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima' loš jer se bodovi dobivaju na temelju sjedišta OPG-a. Kaže da postoji mogućnost da se OPG nalazi izvan područja s prirodnim i ostalim ograničenjima, a sva se zemlja nalazi u takvim uvjetima i taj OPG neće dobiti bodove. Zato smatra da se bodovi trebaju dodjeljivati na temelju toga gdje se nalazi poljoprivredno zemljište, a ne sjedište OPG-a, ili barem da je više od 50 posto zemljišta na područjima s prirodnim i drugim ograničenjima. Mislim da ima pravo.