Ivan Gadže: Način poslovanja neće se u potpunosti vratiti na modele prije krize

Piše: Ivan Gadže, predsjednik uprave Tokić

Korona nas je naučila da ponekad moramo donositi brze, ne uvijek lagane odluke i reagirati na promijenjene okolnosti na dnevnoj bazi. Kao kompanija koja otvoreno gleda prema budućnosti, logičan korak je bio, odmah na početku krize, osim kriznog, osnovati i postkrizni stožer sastavljen od iskusnih direktora te od mladih i perspektivnih zaposlenika koji je dobilo zadatak baviti se upravo problematikom upravljanja kompanijom nakon koronakrize i definiranjem nove normale tj. trendova u poslovanju. Kriza nas je naučila koliko je važna kvalitetna komunikacija i održavanje dobrih odnosa te koliko zapravo jedni drugima možemo pomoći u teškim vremenima.

U jednom periodu neizvjesnosti bilo je vrlo teško procijeniti kakve će posljedice kriza ostaviti pa smo u tom smislu redovito pregovarali sa dobavljačima, tražili odgode i/ili obročnu otplatu, a sve kako bi održali likvidnost. U kontekstu upravljanja krizom donijeli smo odluku i o privremenom smanjenju plaća svim zaposlenicima, koji su to s punom podrškom prihvatili. Zadovoljni smo da smo plaće već vratili na razinu prije krize što nas dodatno motivira u vremenu koje je ispred nas.

Što se tiče promjena, dijelimo ih u dvije skupine – jedan dio promjena kao što je primjerice broj poziva u kontakt centar odnosno online kupovina uz preuzimanje u poslovnici je bilo značajno izraženo tijekom trajanja krize, ali se vratilo na razine prije krize istog trenutka kada su se poslovnice otvorile. Drugi dio promjena poput rasta prodaje sa dostavom je i dalje zadržao visoku razinu i nakon otvaranja poslovnica. Dakle, sigurni smo da način poslovanja neće se u potpunosti vratiti na modele prije krize. Stoga, prioriteti u razdoblju koje je pred nama su zadržati likvidnost, pojednostaviti i povećati operativnu izvrsnost te skrbiti o dobrim odnosima s kupcima i dobavljačima. Sve je to moguće uz promjenu paradigme i angažiranost svih naših zaposlenika.

Mogu reći da je ova kriza svakako utjecala i na našu industriju te je pokazala koliko je zapravo važna za uredno funkcioniranje servisa, javnih službi, prijevoznika i ostalih kojima je mobilnost bila ključna u tom razdoblju. U svijetu je kao posljedica koronakrize zabilježen značajan pad prodaje novih automobila što bi za našu industriju moglo u konačnici imati pozitivan efekt. Međutim, smatram da je još rano o tome govoriti. Za sad nam je primarni fokus zadržati stabilnost kompanije te se pobrinuti da imamo dobro stanje na zalihama kako bismo mogli uredno opskrbljivati sve naše kupce, kako veleprodajne tako i maloprodajne. Ako ekonomska kriza dosegne veće razmjere, možemo očekivati da će se dogoditi polarizacija od strane tržišta na način da će porasti prodaja jeftinijih i cjenovno prihvatljivijih proizvoda i s druge strane proizvoda visoke kvalitete. U tom scenariju najviše će pasti prodaje brandova koji nemaju jasnu poziciju ili se nalaze u tzv. srednjem segmentu.

Korona je neupitno promijenila određene standarde ponašanja u poslovnom smislu, ali i ubrzala tehnološki razvoj kompanija. Smatram da će, kao i u svakoj krizi, biti onih koji će iz nje izvući ono najbolje te dodatno unaprijediti svoje poslovanje prateći trendove, ali i potrebe svojih kupaca. Vjerujem da će se kompanije generalno morati više okrenuti online poslovanju, automatizaciji i robotizaciji određenih procesa, implementaciji umjetne inteligencije, data science - a i machine learninga u svoje poslovne procese, a s čime smo mi u Tokiću već krenuli jer smatramo da je to jako važno. Video sastanci koji su prije koronakrize bili iznimka, danas su nova normala i smatram da to izvrsno funkcionira. Međutim, unatoč tome, siguran sam da tradicionalni sastanci neće u potpunosti nestati. Korona je svakako promijenila i pogled poslodavaca, ali i samih zaposlenika na rad od kuće, pa vjerujem da će to kao praksu velik broj kompanija zadržati i u „svijetu nakon korone“.