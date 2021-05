Ksenija Puškarić: U Hrvatskoj ćete lakše dobiti na lutriji nego dokazati koliko imate djece ​

Kako državi dokazati da imaš troje djece? Ako si, primjerice, zapeo u Hrvatskoj, jako teško. Premda su djeca rođena u hrvatskoj bolnici, idu u hrvatski, preciznije gradski vrtić ili školu, imaju pedijatre, zubare, sve to u Hrvatskoj, zabilježeni su na poreznoj kartici roditelja na Poreznoj u Hrvatskoj, roditelji zbog te djece idu na bolovanja u Hrvatskoj, sve to državu Hrvatsku neće i ne može uvjeriti da su to baš vaša djeca i da ste vi baš njihov roditelj. Pa će tako i dalje tražiti dokaze o vašoj prokreaciji, posebice ako vam država nudi, primjerice, popust na tenisice iz državne tvrtke Borovo.

A evo o čemu se ustvari radi. Na demografske izazove Vlada Andreja Plenkovića, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Središnji državni ured za demografiju i mlade prošle su godine odgovorili mjerom koju su vrlo pompozno i glasno najavljivali, kao da će ona preko noći potaknuti građane na prokreaciju. Uvela se Mudrica, e-Dječja kartica, kojoj je cilj podizanje standarda i kvalitete života obitelji. Riječ je naime o kartici koja bi obiteljima s djecom omogućila, ako ništa drugo, onda popuste i razne pogodnosti na razne robe i usluge. Te pogodnosti i popusti povećavali bi se s brojem djece u obitelji, tako je barem zamišljeno.

- Riječ je o prvoj takvoj pronatalitetnoj mjeri s nacionalne razine u Europi, koja neovisno o broju djece i bez dohodovnog cenzusa ili članarine omogućava financijske uštede obiteljima. Naime, većina zemalja članica Europske unije nudi obiteljske kartice roditeljima s troje ili više djece - objašnjavali su u priopćenjima iz Ministarstva, a imali su i kampanju na Internetu u kojoj su upozoravali da prosječna hrvatska obitelj godišnje potroši najviše na hranu i prijevoz, a ‘mrvice’ ostaju za razonodu, pa je Mudrica to trebala riješiti.

Aktivacija treba ići lako, budući korisnik e-Dječje kartice trebat će podnijeti zahtjev za korištenje u sustavu e-Građani gdje je otvorena usluga e-Dječja kartica. Po dobivanju aktivacijskih podataka, instaliranja mobilne aplikacije Mudrica te unošenja ID-a korisnika i aktivacijskog koda, mogu se koristiti pogodnosti koje Mudrica pruža. I tu se cijela stvar raspala. Na početku!

Potpisnica ovih redova majka je troje maloljetne djece. Naivno sam putem e-Građana, gdje primjerice bez problema pratim školske uspjehe i neuspjehe svoje djece, pokušala podnijeti taj famozni zahtjev, no sustav je procijenio da 'ne ispunjavam kriterije' za dodjelu e-Dječje kartice. OK, možda sustav mene ne prepoznaje, djeca su na poreznoj supruga, pa je probao i on. Bez uspjeha. 'Ne ispunjavate kriterije.'

Srećom, sve je digitalizirano.

- Ovo je potpuno digitalizirana usluga u sustavu e-Građani zbog koje građani ne trebaju dolaziti na šaltere, već sve mogu obaviti online, a uslugu upotrebljavaju koristeći se mobilnim uređajima. Svjedočimo još jednom doprinosu digitalnoj transformaciji Hrvatske - izjavio je predstavljajući Mudricu državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić.

No postoji podrška pa sam im se javila i sad kreće spektakl koji razotkriva kako se uspješno provodi digitalizacija u Hrvatskoj. Središnji državni ured za demografiju i mlade me upozorava da je sustav automatiziran s Knjigom državljana (?!) koja je očito neažurirana i upućuje me da u područnom Matičnom uredu zamolim (!) matičara da provjeri naše obiteljske zapise o državljanstvu, odnosno da provjere jesu li uneseni svi podaci, jer se najčešće radi o tome da postoji nedozvoljena bilješka u zapisu o državljanstvu ili OIB nije ispravno unesen.

Ako ni to ne pomaže, moram se javiti Poreznoj upravi i zamoliti valjda njih da s Knjigom državljana usklade podatke o mojoj djeci na suprugovoj kartici. Zadnji je korak da mogu doći k njima s OIB-om sve djece, pa će 'učiniti dodatne provjere' kako bi se uvjerili da smo mi to što tvrdimo - roditelji.

Neka hvala, zadržite si taj popust i pogodnosti.

I tako Vam, dragi čitatelji, izgleda i funkcionira mjera koja potiče demografsku obnovu! U Hrvatskoj.