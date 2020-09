Tko daje državne poticaje za rafinerije

Vlada je predložila da gubitaške rafinerije u idućih deset godina dobivaju poticaje u iznosu 1,67 milijardi američkih dolara kako bi nastavile poslovati unatoč gubicima u koronakrizi. Bez brige, ova vijest nije iz Hrvatske, nego iz Australije.

- Vlada ustraje u namjeri očuvanja (australskih) rafinerijskih kapaciteta unatoč prijetnjama isplativosti te industrije - rekao je u ponedjeljak australski premijer Scott Morrison.

Hrvatska je za to vrijeme, u prvom polugodištu, šest puta povećala izvoz u kategoriji 'rudarstvo i vađenje', a izvoz u Mađarsku u tom je razdoblju povećan 72 posto. Čak su i novinari uspjeli zaključiti da je riječ o izvozu nafte na preradu u mađarske rafinerije.

Hrvatska kasni u ratu subvencijama

Kad smo već kod poticaja i državne pomoći, ministrica poljoprivrede Marija Vučković obećala je uzgajivačima junadi 60 milijuna kuna subvencija kako bi se spasila proizvodnja tovne junadi. Iz Udruge Baby Beef za dramatičnu situaciju prozivaju koronakrizu. No, epidemija je samo povod, pravi razlog je negdje drugdje.

Naime, potražnje za hrvatskom junetinom nema, cijene nikad nisu bile niže, i proizvođači imaju višak od 30.000 junadi, koji će do kraja godine narasti na 70.000. Iza svega se skriva – prekomjerni uvoz iz zemalja EU-a koje su subvencionirale svoje proizvođače junadi i na taj način ugrozile naše tržište, ističu iz Baby Beefa.

Susjedna Slovenija subvencionirala je proizvodnju sa sto eura po junetu, i nakon toga je Hrvatsku preplavila jeftina slovenska junetina kojoj domaći proizvođači ne mogu konkurirati. Sličnom mjerom Francuzi su od hrvatskih uzgajivača preuzeli kupce u Libanonu i Italiji. Hrvatska će potrošiti 60 milijuna kuna, nakon što je već izgubljeno domaće i dio stranog tržišta. Bolje ikad neko nikad.

No, kad već vlast to nije napravila na vrijeme (jer je bila zauzeta stranačkim i parlamentarnim izborima te sastavljanjem nove Vlade), mogla je bar zatvoriti granicu za subvencioniranu slovensku junetinu, pa i bez formalno objavljene zabrane uvoza. No, šleperi su trebali biti jako detaljno prekontrolirani, (a i samoizolacija pošiljki ne bi bila loša mjera) pa bi zbog dugotrajnog postupka provjeravanja epidemiološke sigurnosti Slovenci vjerojatno potražili nova tržišta.