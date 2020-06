Tomislav Car: Manje će se putovati, radit će se od kuće, oslanjat ćemo se na online kupovinu i dostavu

Piše: Tomislav Car, Infinum

Naš način poslovanja nije se puno promijenio s obzirom da je tehnoloski sektor najmanje pogođen cijelom situacijom. Najveća promjena bila je u tome što su dva mjeseca svi radili remote, dok je ranije na taj način radio samo dio firme.

Najveći problem je u tome što ovaj način rada do sada nije bio pravi remote, to je više bio “home prison” pa je ljudima utjecao na raspoloženje i produktivnost. Situacija je puno bolja sada kada su restrikcije skinute i ljudi ponovno mogu doći u ured ako žele, družiti se s prijateljima, i više manje smo se vratili na staro.

Najveća promjena vidi se u tome što se mnogo stvari preko noći digitaliziralo, posebno se to vidi na primjeru državne uprave. Neke stvari koje se prije nisu mogli riješiti online, sad se odjednom preko noći mogu i to me jako veseli, nadam se da će tako ostati i dalje.

Teško je ponuditi konkretan odgovor na pitanje lako će izgledati svijet nakon korone, ali ima par indikacija. Ljudi će neko vrijeme putovati manje avionom nego prije, firme će više raditi remote, svi će se više oslanjati na online kupovinu i dostavu.