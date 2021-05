Višnja Starešina: Njemačka preventivna eliminacija svih jakih kancelarskih kandidata

Nakon što su njemački Zeleni kao kancelarsku kandidatkinju istaknuli sušeficu stranke Annalenu Baerbock, sljedeći njemački parlamentarni izbori imaju samo dvije izvjesnosti. Prvo, da Angela Merkel odlazi. I drugo, da u sljedećoj rundi Njemačka neće imati pravog lidera, što će se nužno odraziti i na EU, koji danas funkcionira kao produžena ruka snažne Njemačke. Sve ostalo je u Njemačkoj postalo posve neizvjesno: tko će osvojiti relativnu većinu, hoće li uopće uspjeti sastaviti vladu, tko će sastaviti vladu i, napokon, koji će politički smjer zauzeti ta prva njemačka vlada poslije Merkel?

Sustavna eliminacija svih potencijalnih kancelarskih kandidata koji su imali određeni liderski potencijal dobila je svoju točku na 'i' upravo izborom Annalene Baerbock za kandidatkinju Zelenih. Gledajući unatrag, ta 'preventivna eliminacija' bila je vrlo zanimljiv proces. I još je uvijek teško razabrati je li to bio slučajni i spontani rezultat bitke političkih taština ili je ipak riječ o duboko upravljanome modelu.

Laschet ispred Merza

Proces preventivne eliminacije mogućih lidera započeo je Merkelinim izborom svojih nasljednica i nasljednika. Iako nikada nije stigla do kandidature, kao prva potencijalna kandidatkinja za nasljednicu slovila je Ursula von der Leyen. Najjača kvalifikacija: bila je bezrezervno odana i nije imala nikakvoga liderskog potencijala. Njezina politička mentorica Angela Merkel poslala ju je na oštar trening u Ministarstvo obrane. Ali nakon što je dovela i Ministarstvo i vojsku na niske grane, nestala je spontano i ideja o Ursuli kao nasljednici, pa je naposljetku postala Merkelina čuvarica Europske komisije.



Stari CDU iznjedrio je potencijalnog nasljednika s liderskim značajkama, Fridricha Merza, danas financijaša iz stare Kohlove političke ekipe. Ali, glavni zadatak Merkelina stranačkog establishmenta bio je – spriječiti Merza da preuzme stranku. I u tom je uspio čak dvaput. Prvi put Merza je na stranačkim izborima pobijedila Annegret Kramp-Karrenbauer, koja je i došla na čelo stranke s neugodnim atributom 'male Merkel' i koja je nakon samo godinu dana sama odustala. I drugi put je na stranačkim izborima Merkel sa svojim establishmentom pobijedila Merza, svojim (ovaj put prikrivenim) kandidatom, sivim 'stranačkim vojnikom' Arminom Laschetom.



No time CDU još uvijek nije sasvim izgubio mogućnost da na izbore izađe s jakim kancelarskim kandidatom, čak jačim od Merza. Bio je to Markus Soeder, šef sestrinske stranke, bavarskog CSU-a, tradicionalnog partnera CDU-a na nacionalnoj razini. Ankete su govorile da nekonvencionalni konzervativac Soeder kao kancelarski kandidat može privući mnogo više glasova od sivog Lascheta, novog šefa CDU-a. Ali, Merkelin stranački vrh odlučio se za Lascheta, što je vrlo blisko odluci da se izgube izbori.

Habeck ispao zbog viška liderstva

Bila je to šansa za sušefa Zelenih Roberta Habecka, novinara i spisatelja kojeg smatraju najzaslužnijim za politički uspon Zelenih posljednjih godina. Habeck je postupno, ali sigurno izrastao u novoga nacionalnog lidera. No stranački izbor za kancelarsku kandidatkinju pao je na sušeficu stranke Annalenu Baerbock, koja dosad nije pokazivala neke liderske osobine. Stranka je prednost dala Annaleni navodno zbog uključivosti, različitosti i sličnih kategorija.



Njezini potencijalno najveći protivnici u drugim strankama unaprijed su eliminirani. SPD je prestao biti ozbiljan protivnik. I u njemu su zbog pada potpore i krize liderstva uveli model dvoglava stranačkog vodstva (supredsjednici Saskia Esken i Norbert Walter Borjans). I tako devastirani, za kancelarskoga kandidata izabraše aktualnog ministra financija Olafa Scholza, istog onog koji je lani izgubio stranačke izbore od sadašnjih sivih stranačkih supredsjednika! Poruka je zapravo: mi kandidata nemamo, ni mi više ne računamo sa sobom. CDU s Laschetom ide prema dolje. Zeleni su ih prvi put pretekli u anketama. I tako na kraju čak ni Annalena, koja je postala kancelarska kandidatkinja jer je supredsjednik Zelenih Robert Habeck imao previše liderstva, nije bez šanse.



Tako bi Njemačka najesen, nakon odlaska snažne Merkel, zaista mogla dobiti kancelarku koja kaže da su joj dovoljne kvalifikacije za tu poziciju nekoliko godina zastupničkog mandata i iskustvo majke malog djeteta. No bilo koji sljedeći njemački kancelar bit će slab jer jaki su preventivno eliminirani. U sljedeći krug preslagivanja svjetskog poretka Europa očito ulazi oslabljena, bez pravih lidera. Možda je Annalena baš dobra za tu ulogu?!