Kolačići odlaze u povijest - Što to znači za oglašivače, agencije i krajnje korisnike

Marketingaši su uspavani, znaju da dolaze promjene i da se ukidaju 'third party cookiesi' na portalima i da će to iz temelja izmjeniti postulate oglašavanja, no kako će se to početi događati tek nakon 2023., barem što se tiče Googlea, ponašaju se kao da je vremena napretek i da se ne trebaju još početi pripremati za promjene koje dolaze. Zaključak je to prvog panela službenog naziva 'Kako se svijet rješava kolačića i što to znači za oglašivače, agencije i krajnje korisnike', a čiji je cilj objasniti kako se pripremiti za novu eru oglašavanja, pa čak i privatniji Internet. Panel se održao na Liderovoj konferenciji Marketing and sales by numbers koja se drugu godinu zaredom održava hibridno, dio posjetitelja je prisutan u zagrebačkoj pivnici Pivana, a dio online što možete pratiti na YouTube kanalu. No epidemiološke mjere su ipak malo relaksiranije, pa je i posjetitelja u Pivani više.

Na prvom panelu o "cookiesima" su sudjelovali Dubravka Srkulj, voditeljica marketinga za LAQO Croatia osiguranja, Robert Petković, Digital Analytics Consultant, David Peranić, Digital Marketing Strategist u Kontri, a panel je moderirao Ilija Brajković, osnivač i direktor Kontre. Svi oni složili su se da promjene koje dolaze podsjećaju na implementaciju GDPR zakonskog rješenja. Svi smo znali dvije godine unaprijed da ćemo morati mijenjati puno toga u poslovanju, no počeli smo se time baviti mjesec dana prije implementacije tog zakona. I nitko se, zaključili su panelisti, u toj kampanjskoj priremi nije baš proslavio.

A GDPR je i 'krivac' za ove promjene u pravu na privatnost korisnika koje dolaze, koje će promijeniti način oglašavanja, no, složili su se panelisti, to ne znači da će oglašavanje nestati i da ćemo se vratiti na postavke neprilagođenih reklama kao, primjerice, na televiziji gdje se u pet minuta izmijenjuju i reklame za ženske proizvode i reklame za sportaše i automobili.

Peranić iz Kontre je na panelu rekao kako se će i dalje biti personaliziranih podataka na koje će oglašivači moći računati, tim više jer Google najavljuje svoj vlastiti 'privacy sandbox'.

- Svaki će korisnik i dalje imati svoj privatni prostor i sami ćemo odlučivati kome ćemo davati podatke, cilj je da sami upravljamo tim podacima. Već nas sad neke aplikacije pitaju želimo li relevantne oglase ili obične oglase. Ali da, sami bismo trebali upravljati svojim privatnim podacima, no korisnici su poprilično glupi - našalio se Peranić.

Srkulj je na to odgovorila da će biti, po implementaciji promjena, više posla za CRM-ove i 'first party cookies', te da treba na taj način probati početi plasirati relevantne oglase.

- CRM-ovi nam mogu dati puno podataka o korisnicima što rade offline i što online, mogu prepoznat tko je imao tri totalke u zadnje tri godine, primjerice, ako pričamo o osiguranju, tko oprezno vozi i poštuje zakone, tko je potrošio 5000 kuna u web shopu, a tko 50000 kuna. Kad se promjene dogode fokus će biti na postojeće korisnike, koje ćemo morati više tetošiti, jer ćemo od njih puno više dobivat - savjetovao je konzultant Peranić koji je zaključio da će biti posla i za umjetnu inteligenciju i strojno učenje koji će procijenjivati kako pravilno 'targetirati' oglase.