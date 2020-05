[LIDER AKADEMIJA] Kako pregovaranje učiniti dijelom uspješnog prodajnog procesa

Iako ishod velike većine pojedinih pregovora, gledajući ih zasebno, nema presudan utjecaj na poslovanje kompanija, stotine (tisuće) pregovora koje zaposlenici neke kompanije poduzmu tijekom godine ima, skupno, enorman utjecaj na prihode, profitabilnost i konkurentnost kompanija.

Pregovaranje kao dio uspješne prodaje je jedan od deset modula na Liderovoj online akademiji o prodaji, koja se održava od 19. svibnja do 23. lipnja na Zoom platformi. Akademija okuplja iskusne predavače koji na interaktivnim online radionicama obrađuju razne aspekte prodajnog procesa. Modul „Kako pregovaranje učiniti dijelom uspješnog prodajnog procesa“ održava se 28. svibnja, a vodi ga Ivica Katanić, konzultant i trener pregovaračkih vještina.

Nije upitno da rezultati pregovora određuju i uspješnost pojedinaca i imaju ogroman utjecaj na uspjeh organizacija u kojima oni rade te bi stoga kompetentno pregovaranje trebala biti jedna od ključnih vještina na razini kompanije, trebala bi biti korporativna kompetencija. Međutim, pregovaranje je još uvijek jedna od rijetkih funkcija koja je u velikom broju kompanija ostala izvan konteksta sustavnog pristupa poslovnim procesima. Ovaj webinar osmišljen je tako da polaznicima da uvid i alate u sustavan pristup pregovaranju koji managementu omogućuju da imaju pod kontrolom tu ključnu kompetenciju i uspješno vode svoje timove kroz pregovaračke izazove i postižu e rezultate.

Modul „Kako pregovaranje učiniti dijelom uspješnog prodajnog procesa“ vodi Ivica Katanić, konzultant i voditelj sličnih radionica. Pregovaračka iskustva stjecao je u velikim međunarodnim kompanijama (Tetra Pak, The Gillette Company, Hoteli Sheraton & InterContinental, Valvoline), a teoretski se usavršavao na treninzima i edukacijama Kellogg School of Management, Wharton School of Business, MCE - Management Center Europe, The Gillette Business Academy, Tetra Pak Sales & Marketing Academy, Sheraton Sales Academy i iz literature vodećih autora iz tog područja.

Većinu tih novih znanja i prakse implementirao je i svakodnevno u svom pregovaranju. Vodio je kompleksne i velike pregovore od preko 100 milijuna kuna, ali i manje zahtjevne pregovore. Bilo da se radi o timskim ili pojedinačnim pregovorima, bilo da se radio o velikim ili malim pregovorima, smatra da je za uspjeh najvažnija dobra priprema. Konstantno usavršavajući stečeni know-how i proučavajući najbolju praksu osmislio je vlastiti set visoko interaktivnih pregovaračkih treninga i konzaltinga koji su mnogima pomogli u izazovima koje donosi pregovaranje.

